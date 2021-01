Rifiuti nucleari in Sicilia, Musumeci: “È stato preso un abbaglio”

La mappa dei siti di possibile stoccaggio di scorie radioattive in Italia, individua quattro aree per l’istituzione dei depositi in Sicilia

Ma l’Isola – secondo il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, non ha bisogno di questo. E si mostra nel corso dell’intervento a “Dentro i fatti” su TgCom24 deciso ad allontanare l’ombra del nucleare dalla Sicilia.

«Siamo pronti a dimostrare che l’individuazione dei quattro siti siciliani che dovrebbero ospitare i rifiuti radioattivi è scelta che possiamo confutare -tuona Musumeci-. Già per domani pomeriggio ho convocato la Giunta di governo che darà mandato ad un gruppo di esperti – che prevede anche il coinvolgimento delle quattro Università siciliane – di predisporre un dossier che evidenzi la superficialità dei criteri utilizzati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella scelta dei siti. La Sicilia, per la sua vocazione, specificità e condizione ha bisogno di ben altro».

“La Sicilia non può permettersi il nucleare”

«Abbiamo elementi tecnici inoppugnabili per contestare questa scelta, in contrasto con tutti gli indicatori fisici, sociali, economici e culturali dell’Isola. Lo faremo anche con il coinvolgimento dei Comuni interessati, che condividono le nostre preoccupazioni. La Sicilia – ha aggiunto Musumeci – anche per la sua alta vulnerabilità sismica e per la disastrosa condizione della viabilità interna, su cui la Regione non ha competenza diretta, non può permettersi né di ospitare né di trasportare rifiuti nucleari».