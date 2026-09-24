È morto Richard Harrison, addio al “Vecchio” di Affari di famiglia

Richard Benjamin Harrison, volto storico di Affari di famiglia, è morto all’età di 77 anni. Con lui scompare uno dei personaggi più riconoscibili della televisione dedicata al mondo dei pegni e degli oggetti da collezione.

Conosciuto dal grande pubblico con il soprannome di “The Old Man”, Harrison era il patriarca della famiglia protagonista del programma televisivo ambientato nel celebre Gold & Silver Pawn Shop di Las Vegas.

La sua figura, caratterizzata da un atteggiamento schietto, ironico e spesso severo, aveva conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

La notizia della sua morte fu annunciata nel giugno 2018 dalla famiglia.

Richard Harrison aveva 77 anni ed era malato da tempo. A comunicare pubblicamente il lutto fu il figlio Rick, che ricordò il padre come una persona capace di lasciare un segno profondo non soltanto nella propria famiglia, ma anche nel pubblico che lo aveva seguito per anni sul piccolo schermo.

Nato nel 1941, Harrison aveva alle spalle una vita molto diversa da quella che lo avrebbe poi trasformato in un personaggio televisivo.

Prima di diventare famoso grazie a Affari di famiglia, aveva svolto diversi lavori e aveva prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti per vent’anni.

Nel 1988 aveva aperto, insieme alla famiglia, il Gold & Silver Pawn Shop di Las Vegas, attività che sarebbe poi diventata il cuore della fortunata serie televisiva Pawn Stars, conosciuta in Italia come Affari di famiglia.

Dal banco dei pegni a Pawn Stars

Il programma mostrava le trattative quotidiane all’interno del negozio, tra oggetti insoliti, cimeli storici, gioielli e pezzi da collezione.

Al centro delle vicende c’erano Richard, il figlio Rick, il nipote Corey e l’amico di famiglia Austin “Chumlee” Russell.

Il successo della trasmissione trasformò Harrison in un volto televisivo internazionale.

Il suo stile diretto e le sue battute divennero parte integrante del programma, contribuendo a rendere Affari di famiglia uno degli show più riconoscibili del suo genere.

La scomparsa di Richard Harrison ha lasciato un vuoto nella famiglia e tra i numerosi spettatori che avevano imparato a conoscerlo attraverso la televisione.

Per molti, il “Vecchio” resterà legato per sempre alle immagini del banco dei pegni di Las Vegas, alle sue contrattazioni e a quel modo inconfondibile di osservare ogni oggetto con attenzione prima di stabilirne il valore.

A distanza di anni dalla sua morte, il suo volto continua a essere associato a una delle serie televisive che hanno contribuito a portare il mondo dei pawn shop e del collezionismo al grande pubblico.