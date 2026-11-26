Il 27 e 28 novembre 2026, nella Sala dell’Ordine TSRM e PSTRP di Acicastello, un appuntamento scientifico dedicato alla valutazione del funzionamento cognitivo e agli interventi personalizzati nella riabilitazione psichiatrica. Responsabile scientifico Jonathan Ferla.

La riabilitazione psichiatrica al centro di due giornate di approfondimento, formazione e confronto professionale. Il 27 e 28 novembre 2026, la Sala dell’Ordine TSRM e PSTRP di Acicastello ospiterà l’evento formativo “La valutazione multidimensionale in riabilitazione psichiatrica: dal funzionamento alla cognizione per interventi personalizzati orientati al recovery”, dedicato all’evoluzione degli strumenti di valutazione e delle strategie riabilitative in ambito psichiatrico.

Responsabile scientifico dell’iniziativa è Jonathan Ferla. L’evento si rivolge ai professionisti della riabilitazione psichiatrica e agli educatori professionali, con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra funzionamento personale, valutazione cognitiva e progettazione di percorsi riabilitativi individualizzati.

La valutazione multidimensionale rappresenta, infatti, un passaggio fondamentale per comprendere le caratteristiche e i bisogni della persona, individuare le aree di difficoltà e definire interventi capaci di favorire il recupero delle abilità e una maggiore autonomia nella vita quotidiana e sociale.

Due giornate tra valutazione, strumenti clinici e progettazione riabilitativa

Il programma scientifico si svilupperà attraverso sessioni teoriche, esercitazioni pratiche e momenti di confronto.

La prima giornata, venerdì 27 novembre, sarà dedicata alla registrazione dei partecipanti e all’introduzione dei principali strumenti di valutazione del funzionamento. Tra gli argomenti affrontati figurano la Specific Level of Functioning Scale (SLOF), la simulazione Role-play e la WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0), con particolare attenzione alla loro applicazione nella pratica clinica.

La giornata proseguirà con una discussione sui risultati e sulle possibili applicazioni degli strumenti nei percorsi riabilitativi.

Sabato 28 novembre il programma entrerà nel vivo della valutazione cognitiva e delle sue ricadute sulla progettazione degli interventi. Saranno approfonditi il Cognitive Assessment Interview (CAI), l’utilizzo di strumenti per la valutazione delle funzioni cognitive e le modalità di integrazione dei risultati nella definizione dei progetti riabilitativi.

Sono previste anche esercitazioni pratiche, attività di simulazione e momenti di discussione, con l’obiettivo di collegare le conoscenze teoriche alle esigenze operative dei professionisti.

Dalla valutazione al recovery: la persona al centro del progetto

Il filo conduttore dell’iniziativa è il superamento di una lettura esclusivamente clinica del disturbo psichico, attraverso una prospettiva che consideri anche le capacità individuali, le difficoltà cognitive, le relazioni sociali e il funzionamento nella vita quotidiana.

La valutazione, in questa prospettiva, non rappresenta soltanto uno strumento di osservazione, ma una risorsa per costruire percorsi riabilitativi più mirati, verificabili e coerenti con le esigenze della singola persona.

L’integrazione tra valutazione del funzionamento e analisi delle abilità cognitive consente infatti di individuare obiettivi formativi e riabilitativi più specifici, contribuendo alla definizione di interventi personalizzati orientati al recovery.

Formazione e confronto per i professionisti

L’iniziativa prevede 50 partecipanti e 14 crediti formativi ECM, rivolti alle categorie professionali indicate nella brochure: Tecnici della riabilitazione psichiatrica ed Educatori professionali.

L’organizzazione scientifica è affidata a Jonathan Ferla, mentre il comitato scientifico comprende Faola Chiarezza, Cristina Comis e Jonathan Ferla. Tra gli organizzatori figurano il CdA Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica di Catania e Danilo Mottolino.

La segreteria organizzativa è curata da Me Congress S.r.l.

Con questo appuntamento, Acicastello diventa sede di un’occasione di aggiornamento professionale dedicata a un ambito sempre più centrale nella riabilitazione psichiatrica: integrare strumenti di valutazione, conoscenze scientifiche e competenze operative per costruire percorsi di cura e recupero sempre più attenti alla persona. L’evento è gratuito perché sponsorizzato dall’Ordine Tsrm e Pstrp di Catania.

Informazioni sull’evento