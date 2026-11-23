Approfonditi i fattori di rischio, il neurosviluppo, i meccanismi delle dipendenze da sostanze e comportamentali e il ruolo dei professionisti e delle famiglie nei percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione.

Si è svolto sabato 21 novembre 2026, nella sede dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Catania, il corso di formazione Ecm dal titolo “Dipendenze patologiche. Aspetti clinici, sociali, giudiziari e riabilitativi delle dipendenze patologiche”, un appuntamento formativo dedicato all’approfondimento di un fenomeno complesso, che coinvolge dimensioni cliniche, psicologiche, sociali e riabilitative.

All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Ordine Tsrm e Pstrp di Catania, dottor Innocenzo Secolo, il responsabile scientifico Gregorio Bucolo, l’educatore professionale Giovanni Tarditi, il presidente della Commissione d’Albo per gli Educatori Professionali Benedetto Milazzo e la dottoressa Carmen Giovanna Chantal Russo, dirigente psichiatra, che ha approfondito i principali aspetti legati ai meccanismi delle dipendenze, ai fattori di vulnerabilità e alle diverse manifestazioni del fenomeno.

Ad aprire i lavori è stato il presidente Innocenzo Secolo, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza delle professioni sanitarie e sulla necessità di una maggiore riconoscenza del loro ruolo nella società, tema sul quale si stanno portando avanti iniziative anche a livello nazionale.

A supporto di questa riflessione è stato proiettato un video dedicato al contributo delle professioni sanitarie nella tutela e nell’assistenza ai cittadini. Successivamente, attraverso un filmato tratto dalla trasmissione Rai Super Quark, è stato illustrato il modo in cui le sostanze agiscono sul cervello, introducendo il tema dei meccanismi neurobiologici alla base delle dipendenze.

Adolescenza, neurosviluppo e fattori di vulnerabilità

Tra i temi centrali della giornata, l’analisi dei meccanismi che possono favorire l’insorgenza di una dipendenza, con particolare attenzione all’adolescenza, fase della vita caratterizzata da importanti trasformazioni neurobiologiche, psicologiche e relazionali.

La dottoressa Russo ha approfondito il processo di rimodellamento cerebrale che accompagna lo sviluppo, soffermandosi sul pruning sinaptico, attraverso il quale vengono eliminate le connessioni meno utilizzate, e sulla mielinizzazione, che contribuisce a rendere più efficienti i circuiti neuronali.

Un processo che coinvolge tempi differenti nelle diverse aree cerebrali: i circuiti limbici, legati alle emozioni e alla motivazione, maturano prima delle aree corticali deputate alla pianificazione, alla valutazione delle conseguenze, all’attenzione e al controllo degli impulsi.

Questa differenza può contribuire, durante l’adolescenza, a una maggiore impulsività e alla ricerca di novità e stimoli, senza che tali comportamenti costituiscano necessariamente un segnale di dipendenza.

L’esposizione alle sostanze in questa fase, tuttavia, può interferire con il neurosviluppo e comportare conseguenze significative. L’attenzione è stata estesa anche ai possibili effetti dell’esposizione prenatale a sostanze e ad agenti tossici.

Nel corso dell’intervento è stato ribadito che non esiste una personalità del dipendente riconoscibile in modo univoco. La vulnerabilità può derivare dalla combinazione di diversi elementi: fattori biologici, familiarità, esperienze e modelli appresi nell’ambiente familiare, tratti di personalità, psicopatologie e difficoltà genitoriali.

La dipendenza, inoltre, può continuare anche quando viene meno il bisogno o la condizione iniziale che aveva favorito il ricorso alla sostanza, a causa dei meccanismi neurobiologici che contribuiscono a consolidare il comportamento.

Sostanze, meccanismi della dipendenza e nuove criticità

Un approfondimento è stato dedicato alle sostanze e ai loro effetti, attraverso una classificazione basata principalmente sulle caratteristiche dell’azione e sugli effetti prodotti, anziché sulla sola struttura chimica.

La relatrice ha invitato a non interpretare in modo rigido le associazioni tra consumo di specifiche sostanze e tratti di personalità, richiamando, ad esempio, il possibile legame tra ricerca di stimolazione, ciclotimia e alcuni profili caratterizzati da maggiore attivazione.

Particolare attenzione è stata riservata alla ketamina, sostanza nata come anestetico, rispetto alla quale la relatrice ha segnalato una crescente attenzione clinica per il rischio di abuso e dipendenza.

Nel suo intervento ha richiamato dati che indicherebbero un aumento dei casi, citando un incremento di circa un terzo tra un anno e il successivo, senza tuttavia specificare la fonte o il periodo di riferimento.

È stata inoltre chiarita la distinzione tra ketamina ed esketamina, derivato utilizzato in specifici percorsi terapeutici per la depressione resistente, in contesti controllati e sotto supervisione sanitaria.

La preoccupazione per la diffusione di nuove forme di consumo è stata collegata anche all’esperienza dei servizi territoriali: la relatrice ha osservato come, a Paternò, accanto al crack, inizino a presentarsi situazioni di dipendenza legate ad altre sostanze, tra cui la ketamina.

La dipendenza, è stato spiegato, non deriva automaticamente dal semplice contatto con una sostanza. Il rischio dipende da una combinazione di fattori, tra cui le caratteristiche della sostanza, la sua potenza, la rapidità con cui produce effetti, le aspettative individuali, il contesto ambientale e il momento in cui avviene l’incontro tra persona e sostanza.

Nel corso della lezione è stata richiamata anche la classificazione diagnostica del DSM-5-TR, che considera i disturbi da uso di sostanze secondo un modello di spettro, superando la precedente distinzione tra abuso e dipendenza. Il quadro clinico viene valutato attraverso una serie di criteri che permettono di riconoscere gravità e caratteristiche del disturbo.

Dalle sostanze alle dipendenze comportamentali

Il corso ha affrontato anche le dipendenze comportamentali, fenomeni che possono coinvolgere attività quotidiane, relazioni e strumenti tecnologici. Tra gli esempi trattati figurano il gioco d’azzardo, l’uso compulsivo di internet e videogiochi, lo shopping, il lavoro, l’attività fisica, il cibo, la sessualità e le relazioni affettive.

Il confine tra un comportamento abituale e una condizione patologica non è rappresentato semplicemente dalla quantità di tempo dedicata a un’attività, ma dalla perdita di controllo, dalla compulsività e dalle conseguenze sulla qualità della vita.

La dipendenza può manifestarsi attraverso un bisogno crescente di ripetere un comportamento, difficoltà a interromperlo, trascuratezza degli impegni e delle relazioni, persistenza nonostante i danni e comparsa di malessere quando non è possibile soddisfare l’impulso.

Internet, social network, piattaforme di acquisto e servizi accessibili in qualsiasi momento possono facilitare la ripetizione di comportamenti compulsivi. È stato citato, per esempio, lo shopping attraverso smartphone, che consente di soddisfare rapidamente l’impulso all’acquisto, anche di oggetti non realmente necessari.

Analogamente, l’attività fisica può diventare disfunzionale quando viene praticata in maniera eccessiva, con difficoltà a interromperla o a rinunciarvi anche in presenza di conseguenze negative.

La lezione ha sottolineato come alcune dipendenze comportamentali possano coinvolgere meccanismi neurobiologici simili a quelli delle dipendenze da sostanze, evidenziando l’importanza di riconoscere i segnali di disagio senza ridurre il fenomeno a una semplice questione di abitudini o volontà individuale.

Il rapporto con il digitale e il disagio nei giovani

Tra gli aspetti affrontati, anche il rapporto con i dispositivi elettronici, internet e i videogiochi, con particolare attenzione alle manifestazioni del disagio in età evolutiva.

Il riferimento è stato a situazioni quotidiane nelle quali un ragazzo o una ragazza reagiscono in maniera sproporzionata quando viene chiesto loro di interrompere una partita alla PlayStation o di abbandonare il cellulare per dedicarsi ad altre attività.

Episodi che possono manifestarsi anche in ambito scolastico, al termine della ricreazione, quando il passaggio dall’utilizzo dello smartphone alla lezione genera irritabilità, scatti d’ira o difficoltà di regolazione emotiva.

Tali reazioni, nel quadro illustrato durante il corso, possono rappresentare segnali di un comportamento disfunzionale e richiedono attenzione, osservazione e valutazione, evitando di banalizzare il disagio o di interpretarlo esclusivamente come un problema disciplinare.

È stato inoltre richiamato il ruolo dei modelli di consumo e dell’immagine promossa dai media, spesso orientati a stimolare bisogni, desideri e aspettative. La ricerca continua di nuovi stimoli, anche in contesti caratterizzati da una maggiore disponibilità di risorse e opportunità, può contribuire a favorire comportamenti non equilibrati, soprattutto quando si intreccia con fragilità personali o relazionali.

Dipendenza, disagio psicologico e ruolo della famiglia

Nel corso dell’incontro è stata proposta anche una riflessione sul significato della dipendenza nelle relazioni e nella vita quotidiana, distinguendo tra forme funzionali, legate ai bisogni naturali, alla reciprocità e alla crescita personale, e forme patologiche, che compromettono l’autonomia, riducono la capacità di controllo e possono generare una condizione di sottomissione nei confronti di una sostanza, un’attività, un oggetto o un’altra persona.

La dipendenza può coinvolgere sia la dimensione fisica sia quella psicologica. Nel primo caso, l’interruzione dell’assunzione può determinare sintomi come tremori, nausea, ansia, irritabilità e irascibilità; nel secondo, emerge un bisogno persistente e difficilmente controllabile di continuare ad assumere la sostanza o di ripetere il comportamento. Le due dimensioni possono intrecciarsi e alimentare il mantenimento della condizione patologica.

Sono stati inoltre evidenziati i possibili intrecci tra dipendenze e disturbi psichici, con manifestazioni che possono includere ansia, agitazione, sintomi depressivi durante il craving o nelle fasi successive all’assunzione, oltre a possibili correlazioni con condizioni come l’ADHD.

In alcuni casi, segnali e comportamenti possono essere sottovalutati o interpretati dai familiari come caratteristiche abituali della persona, rendendo più difficile riconoscere tempestivamente il problema.

Un passaggio importante ha riguardato proprio il ruolo della famiglia, che può trovarsi ad affrontare il disagio senza strumenti adeguati, reagendo talvolta attraverso il conflitto, l’attacco o la giustificazione dei comportamenti. Per questo, il sostegno e il coinvolgimento dei familiari possono rappresentare una componente significativa dei percorsi di cura.

Ascolto, osservazione e percorsi di sostegno

La formazione ha posto l’accento sulla necessità di affinare le capacità di ascolto e osservazione, per individuare i segnali di disagio nelle persone e favorire l’attivazione di percorsi di aiuto e autoaiuto. I comportamenti disfunzionali possono assumere forme differenti in relazione al contesto, alle caratteristiche individuali e alle condizioni ambientali, richiedendo un approccio attento e multidisciplinare.

Nel corso della giornata è stato introdotto anche il tema dell’isolamento sociale, attraverso una testimonianza riferita alla condizione di hikikomori, nella quale la stanza diventa l’unico spazio quotidiano, i giorni si confondono e l’uscita di casa viene percepita come un’esperienza estremamente difficile, quasi un’esplorazione di un mondo sconosciuto.

La paura di vivere pienamente la propria vita è stata collegata alle esperienze di disagio che, secondo il relatore, emergono anche tra le persone che si rivolgono ai Centri di salute mentale e ai servizi territoriali.