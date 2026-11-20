Catania una giornata di confronto tra professionisti

Dalla prevenzione alla riabilitazione, passando per i nuovi modelli di accoglienza e i percorsi alternativi alla detenzione. Il 21 novembre l’Ordine TSRM e PSTRP ospita un evento formativo per approfondire una delle sfide più complesse per il sistema sanitario e sociale.

Non è soltanto una questione di salute. Le dipendenze patologiche attraversano le vite delle persone, coinvolgono le famiglie, mettono alla prova i servizi territoriali e si intrecciano, sempre più spesso, con problematiche sociali e giudiziarie. Affrontarle significa quindi andare oltre la risposta sanitaria, costruendo percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione capaci di accompagnare la persona verso un reale recupero e un nuovo inserimento nella società.

È proprio questa la prospettiva al centro della giornata formativa «Le Dipendenze Patologiche. Aspetti clinici, sociali, giudiziari e riabilitativi delle dipendenze patologiche», in programma sabato 21 novembre 2026, dalle ore 9, ad Aci Castello, nella sede dell’Ordine TSRM e PSTRP di via Mario Rapisardi 30.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il fenomeno delle dipendenze richiede competenze diverse e una rete di interventi integrati. Medici, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e altri operatori dei servizi sono chiamati a confrontarsi con bisogni sempre più articolati, che riguardano non soltanto la gestione della patologia, ma anche il recupero delle autonomie personali, delle relazioni e della dignità sociale.

Un tema particolarmente attuale alla luce dell’evoluzione della normativa regionale, che ha favorito la nascita dei CPA (Centri di pronta accoglienza) e il potenziamento degli interventi di prossimità. Cambiamenti che impongono ai professionisti di aggiornare strumenti, competenze e modelli organizzativi, per rispondere in maniera più efficace alle esigenze delle persone con problemi di dipendenza.

Il programma della giornata affronterà il fenomeno da molteplici angolazioni. Ad aprire i lavori, alle 9, sarà Gregorio Bucolo con un intervento dedicato alle dipendenze da sostanze e comportamentali. Seguiranno approfondimenti sugli aspetti clinici, sulla gestione del paziente inserito in un programma ambulatoriale e sul rapporto tra cura del corpo, salute e dipendenza.

Ampio spazio sarà riservato alle strategie di prevenzione, cura e riabilitazione, con un focus sui contesti residenziali e sull’esperienza dei Centri di pronta accoglienza. La riflessione si estenderà anche al contesto penitenziario adulto, dove la riabilitazione rappresenta una componente fondamentale per costruire concrete opportunità di cambiamento e reinserimento.

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sulla dimensione educativa e sociale. Si parlerà dell’evoluzione del ruolo dell’educatore professionale all’interno del SerT, delle problematiche sociali legate alle dipendenze e delle attività di prevenzione nei luoghi di consumo, attraverso lo street working e le strategie di riduzione del danno. Un approfondimento specifico sarà dedicato anche ai percorsi di recupero alternativi nel contesto penale minorile, un ambito nel quale la possibilità di offrire risposte educative e riabilitative adeguate assume un valore particolarmente significativo.

Il filo conduttore dell’incontro sarà dunque la necessità di superare una visione frammentata delle dipendenze, mettendo in rete competenze sanitarie, educative, sociali e giudiziarie. Perché curare una dipendenza non significa soltanto intervenire sulla patologia, ma anche restituire alla persona strumenti e opportunità per ricostruire il proprio progetto di vita.

Responsabile scientifico dell’evento è Gregorio Bucolo. Il comitato scientifico è composto da Gregorio Bucolo, Benedetto Milazzo, Patrizia Re, Giovanni Tarditi e Grazia Zappalà. Gli organizzatori sono Gregorio Bucolo, Benedetto Milazzo e Giovanni Tarditi.

L’evento è accreditato ECM per educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e terapisti occupazionali, per un massimo di 40 partecipanti. Sono previste sette ore di formazione, per un totale di sette crediti ECM. Un ringraziamento va all’Ordine per aver sostenuto l’evento.

La partecipazione è subordinata all’iscrizione e alla presenza per l’intera durata dell’incontro. Per il riconoscimento dei crediti formativi sarà necessario firmare il registro in entrata e in uscita e consegnare la scheda anagrafica e i test compilati. Gli attestati saranno trasmessi via e-mail agli aventi diritto, previa verifica dei requisiti richiesti.

Informazioni e iscrizioni

Per partecipare è possibile rivolgersi alla segreteria organizzativa Mec Congress S.r.l. (Provider ECM ID 829), attraverso il sito www.meccongress.it, l’indirizzo e-mail segreteria@meccongress.it oppure il numero 095 8160661. È inoltre possibile iscriversi utilizzando il QR code presente nella brochure dell’iniziativa.