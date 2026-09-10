Belpasso saluta l’estate con una notte di dance anni ’80 e ’90

La musica degli anni ’80 e ’90 torna a far vibrare Belpasso per una serata pensata per chi quegli anni li ha vissuti, per chi li ha scoperti dopo e per chi, ancora oggi, non riesce a restare fermo quando parte una di quelle hit.

Venerdì 11 settembre, dalle 20:30, il Parco Urbano di Belpasso ospiterà la quarta edizione del “Retro 80’s 90’s – Generazione X Party”, l’evento che negli anni ha conquistato un pubblico sempre più ampio e che si prepara a chiudere l’estate con una grande notte dedicata alla dance.

A salire sul palco saranno i Datura Club ’90, tra i nomi più riconoscibili della scena dance italiana degli anni Novanta, e Nathalie Arts, voce dei The Soundlovers. Un doppio appuntamento che riporterà in primo piano alcune delle sonorità che hanno segnato un’epoca e continuano ancora oggi a riempire le piste.

La serata sarà accompagnata anche dalla musica dei DJ belpassesi, protagonisti di una line up particolarmente ampia e coordinati dall’assessore Tony Di Mauro. Alla consolle si alterneranno Nunzio Magistro – Magico Nunzio, Carmelo Consoli – DJ Gerby, Giuseppe Zappalà – DJ Zappalà, Gianluca Prezzavento – DJ Dylan, Carmelo Costa – DJ The Ungly CM, Carmelo Signorello – Tecnomusic Carmelo, Salvo Guglielmino – DJ Ga$, Giuseppe Giuffrida – Sibylion, Eros Paternò – DJ Eros, Giovanni Prezzavento – DJ Giò, Giuseppe Prezzavento – DJ Josh, Lino Caponnetto – DJ Lino Caponnetto, Marco Russo, Daniele Motta, Orazio Rapisarda – Mr. Ox, Roberto Bannò – DJ Roby B. e Salvo Verde – DJ Sam.

Il “Retro Party” è diventato nel tempo un appuntamento capace di mettere insieme generazioni diverse. Il richiamo alla dance di quegli anni porta con sé ricordi, canzoni e atmosfere che appartengono a una generazione, ma che continuano a parlare anche ai più giovani, trasformando la serata in un momento di condivisione per intere famiglie.

Un format che ha già raccolto importanti riscontri e che arriva a questa quarta edizione dopo gli appuntamenti che hanno visto protagonisti Kim Lukas lo scorso anno e Carolina Marquez nel giugno 2026.

«Anche stavolta, dopo il successo dei due appuntamenti dell’anno scorso, dove abbiamo avuto ospite Kim Lukas, e di quello di questo giugno 2026 con ospite Carolina Marquez, siamo pronti a vivere una grande serata dance. Il Retro Party è ormai un appuntamento molto atteso, frutto del lavoro e della passione dei nostri DJ e dell’impegno organizzativo dell’assessore Tony Di Mauro e del supporto della locale Pro Loco. Invito tutti i cittadini, le famiglie e i tanti amanti della musica a partecipare numerosi: sarà una serata di divertimento, musica e ricordi per chiudere insieme l’estate nel migliore dei modi», ha dichiarato il sindaco Carlo Caputo.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Belpasso insieme alla Pro Loco Belpasso, con il lavoro dell’amministrazione e dei DJ locali a costruire una serata che punta tutto sulla musica e sull’energia della dance. L’appuntamento è fissato per venerdì 11 settembre alle 20:30, Parco Urbano di Belpasso.