A Belpasso si accende il 54Live, la grande festa della musica

Piazza Duomo cambia volto e, per una sera, si prepara a diventare il cuore pulsante della musica in Sicilia. A Belpasso è ormai tutto pronto per il 54Live, il grande appuntamento musicale in programma questa sera, mercoledì 26 agosto, con una parata di artisti, spettacolo e intrattenimento destinata a richiamare pubblico da diverse parti dell’isola.

Da ieri l’Avantour di Studio54network ha raggiunto la città, mentre dietro le quinte la macchina organizzativa procede senza sosta. Tecnici e maestranze sono impegnati nella realizzazione di un imponente allestimento che, tra palco, strutture, impianti audio, luci e tecnologie, sta trasformando Piazza Duomo in una vera arena dello spettacolo.

L’attesa cresce con il passare delle ore e racconta già la portata di un evento capace di andare oltre i confini cittadini. Sono infatti previsti arrivi da numerose località siciliane, con diversi pullman organizzati pronti a raggiungere Belpasso per una serata che si annuncia tra gli appuntamenti più attesi dell’estate musicale.

A rendere ancora più ricco il programma è un cast costruito attorno ai protagonisti della musica contemporanea, tra artisti affermati e nuove voci particolarmente amate dal pubblico più giovane.

Sul palco arriverà Luk3, tra i nomi protagonisti di uno dei tormentoni dell’estate, insieme a Moreno, artista capace negli anni di attraversare generazioni e linguaggi differenti. Spazio anche a Vale Lambo, tra le figure più rappresentative della nuova scena urban e rap italiana, forte di numeri importanti sulle piattaforme digitali, e ad Ascanio, giovane talento seguito soprattutto dalle nuove generazioni.

A completare il parterre musicale saranno The Breakfast Club, pronti a portare sul palco energia e ritmo, Carmen Ferreri, voce ormai riconoscibile della scena italiana, Valentina Indelicato, Nigra, Marataro, Dinastia e Riccardo Stìmolo.

Un mosaico di sonorità e generazioni differenti, legato da un filo comune che attraversa classifiche, playlist e streaming e restituisce una fotografia della musica più ascoltata dell’estate 2026.

Il 54Live, però, non nasce soltanto per essere un concerto. La formula firmata Studio54network intreccia musica, animazione, conduzione e spettacolo, coinvolgendo direttamente il pubblico e trasformando la piazza in uno spazio collettivo di festa.

Nel frattempo, mentre la città attende l’arrivo della sera, il lavoro prosegue dietro le quinte. Belpasso si è trasformata in una vera cittadella dello spettacolo, con una produzione impegnata a dare forma a un allestimento pensato per lasciare il segno anche sul piano scenografico.

Le luci stanno per accendersi, il palco è ormai pronto e l’attesa lascia spazio alla musica. Questa sera Piazza Duomo sarà il grande teatro del 54Live, pronta ad accogliere artisti, pubblico e quella speciale energia che soltanto una piazza piena di musica riesce a restituire.