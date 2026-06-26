Al via il restauro della Cappella di Sant’Agata: torna alla luce il suo splendore originario

Sono ufficialmente iniziati i lavori di restauro della Cappella di Sant’Agata, uno dei luoghi di maggiore valore storico e artistico legati al culto della patrona di Catania. Un intervento complesso e altamente specialistico che ha l’obiettivo di restituire all’ambiente il suo originario splendore, preservandone al tempo stesso l’inestimabile patrimonio decorativo.

Il progetto è stato reso possibile grazie al contributo della Regione Siciliana ed è stato affidato allo “Studio d’Arte e Restauro” di Jaccarino L.V. e Zingaro G., ditta specializzata che si è aggiudicata la gara per l’esecuzione dei delicati interventi conservativi.

Attualmente i lavori si trovano in una fase preliminare, dedicata alle analisi e ai saggi conoscitivi necessari per valutare lo stato di conservazione delle superfici e delle strutture. Le operazioni proseguiranno poi a pieno ritmo dopo le celebrazioni del IX centenario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata.

Secondo quanto riportato in una nota della Diocesi di Catania, il restauro sta già restituendo i primi segni dell’antico splendore: i colori originari stanno riemergendo, insieme al suggestivo cancello dorato e allo stemma di Fernando de Acuña, realizzato nel 1495 per volontà di Maria Dávila, che contribuì sia all’abbellimento del sepolcro della Santa sia alla costruzione del sepolcro del marito, collocato di fronte al sacello.

Particolare attenzione è riservata al recupero dell’antica porta, interamente rivestita in oro zecchino e parte integrante dell’apparato decorativo lapideo. Un insieme di elementi di grande pregio che comprende marmi dorati, colonne in alabastro e oro e la restituzione dell’originario splendore dei grifoni che impreziosiscono la struttura.

Un intervento che si configura non solo come restauro conservativo, ma come vera e propria opera di valorizzazione di un patrimonio artistico e devozionale unico, profondamente legato alla storia e all’identità della città.