Reggio Calabria Comics, cala il sipario al Castello Aragonese: tre giorni di fantasia, creatività e cultura pop

Dai fumetti al cosplay, dal gaming al doppiaggio: la manifestazione anima il cuore della città e mette in dialogo generazioni, artisti e appassionati. Il gran finale tra Contest Cosplay e Cartoon Party.

Le storie sono uscite dalle pagine dei fumetti, i personaggi dagli schermi e la fantasia ha conquistato il cuore della città. Si è conclusa domenica 18 ottobre l’edizione 2026 del Reggio Calabria Comics, tre giornate che hanno trasformato il Castello Aragonese e Piazza Castello in un punto d’incontro per appassionati, famiglie, artisti e curiosi, nel segno della cultura pop.

Una nuova edizione che ha scelto una cornice suggestiva per raccontare un universo fatto di fumetti, anime, manga, videogiochi, animazione e cosplay. Il Castello Aragonese, luogo simbolo della storia reggina, si è aperto ai linguaggi dell’immaginario contemporaneo, creando un dialogo tra passato e presente e offrendo alla città un palcoscenico dedicato alla creatività.

Dal fumetto al grande schermo, un universo di passioni

Il Reggio Calabria Comics 2026 ha proposto un programma articolato, capace di attraversare forme diverse di intrattenimento e produzione artistica. Incontri con autori e ospiti, appuntamenti dedicati al doppiaggio, workshop, mostre, tornei videoludici e attività ludiche hanno accompagnato il pubblico lungo le tre giornate.

Tra i nomi più attesi, Ross Mullan, attore e interprete degli Estranei nella serie Game of Thrones, e Marco Gervasio, fumettista noto per il suo lavoro nel mondo Disney, con storie di Topolino, Paperinik e Fantomius.

Spazio anche al doppiaggio, con professionisti come Fabrizio Mazzotta, voce di Krusty il Clown ne I Simpson, e agli incontri dedicati all’animazione e alle produzioni audiovisive. Un’occasione per scoprire quanto lavoro, talento e competenze si nascondano dietro personaggi che accompagnano da anni l’immaginario di grandi e piccoli.

Accanto agli ospiti, le aree gaming hanno coinvolto gli appassionati di videogiochi e giochi di carte, mentre le attività dedicate ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo e alle miniature hanno offerto occasioni di partecipazione e condivisione.

Il cosplay protagonista del gran finale

A chiudere la manifestazione, domenica, è stato uno degli appuntamenti più rappresentativi del mondo Comics: il Contest Cosplay.

Costumi, interpretazioni e personaggi provenienti da fumetti, anime, videogiochi e serie televisive hanno dato spazio alla creatività dei partecipanti, trasformando la passione per i propri eroi in una forma di espressione personale e spettacolo.

La giornata ha previsto un workshop dedicato al cosplay, le valutazioni preliminari e la competizione, accompagnata dalla consegna del Premio Legalità. In serata, il Cartoon Party con DJ Osso ha riportato sul palco le sigle dei cartoni animati, intrecciando musica e nostalgia e coinvolgendo pubblici di età differenti.

Il cosplay si conferma così una delle espressioni più visibili della cultura pop contemporanea: non soltanto una sfilata di costumi, ma un lavoro che mette insieme manualità, ricerca, interpretazione e capacità di costruire relazioni all’interno di una comunità.

Il Castello Aragonese incontra le nuove generazioni

La scelta di portare il Comics nel cuore storico di Reggio Calabria rappresenta uno degli elementi più significativi di questa edizione. Il festival non si è limitato a riunire appassionati attorno a interessi comuni, ma ha inserito linguaggi contemporanei in uno spazio fortemente legato all’identità della città.

Fumetto e patrimonio storico, intrattenimento e divulgazione, creatività individuale e partecipazione collettiva si sono incontrati in una manifestazione che guarda a un pubblico trasversale. Un’occasione per avvicinare le nuove generazioni a forme artistiche differenti e per offrire visibilità a professionisti, autori e realtà creative.

Il valore di eventi come il Reggio Calabria Comics si misura anche nella capacità di costruire occasioni d’incontro, sostenere la circolazione delle idee e contribuire alla vitalità culturale del territorio. La cultura pop, spesso considerata soltanto una forma di intrattenimento, racchiude infatti linguaggi narrativi, competenze artistiche e comunità capaci di coinvolgere persone provenienti da esperienze diverse.

Una manifestazione che guarda oltre i tre giorni

Organizzato da Geo Reghium, con il coinvolgimento delle istituzioni e dei partner della manifestazione, il Reggio Calabria Comics ha portato al centro dell’attenzione cittadina un settore culturale in continua evoluzione.

Il bilancio complessivo in termini di presenze, ricadute economiche e risultati organizzativi resta un elemento importante per valutare la portata dell’edizione, ma richiede dati ufficiali che consentano di misurarne con precisione l’impatto.

Resta il significato di una manifestazione che ha scelto di far dialogare il patrimonio storico con l’immaginazione contemporanea, offrendo uno spazio in cui passioni, generazioni e linguaggi differenti possono incontrarsi.

Con la chiusura dell’edizione 2026, il Castello Aragonese torna alla sua quotidianità, ma lascia idealmente aperta una porta su mondi fatti di storie, personaggi e nuove possibilità creative. Per tre giorni, Reggio Calabria ha dimostrato come la cultura pop possa diventare un’occasione di partecipazione e valorizzazione del territorio, trasformando la fantasia in un’esperienza condivisa.