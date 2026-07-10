Reddito universale europeo: utopia sociale o risposta alle sfide del futuro?

Tra crisi economiche, trasformazione del lavoro e rivoluzione dell’intelligenza artificiale, torna al centro del dibattito europeo l’idea di un reddito universale. Ma di cosa si tratta realmente? E quanto è concreta questa prospettiva?

Negli ultimi anni il tema del reddito universale europeo è riemerso con forza nel dibattito politico e accademico. L’accelerazione dell’automazione, l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, l’aumento del costo della vita e il progressivo invecchiamento della popolazione stanno alimentando una riflessione che fino a pochi anni fa sembrava relegata alle teorie economiche più innovative.

Il concetto di reddito universale, noto anche come Universal Basic Income (UBI), prevede l’erogazione di una somma di denaro a tutti i cittadini, indipendentemente dalla condizione economica, lavorativa o patrimoniale. L’obiettivo è garantire una base economica sufficiente per affrontare le spese essenziali e offrire maggiore sicurezza in un mercato del lavoro sempre più instabile.

È importante distinguere, però, il reddito universale dal cosiddetto “reddito minimo europeo”. Quest’ultimo rappresenta una misura destinata esclusivamente alle persone in condizioni di disagio economico. Proprio su questo fronte l’Unione Europea ha compiuto alcuni passi concreti: nel 2023 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una raccomandazione che invita gli Stati membri a rafforzare i propri sistemi di reddito minimo, fissando criteri comuni per garantire livelli di sostegno adeguati e favorire l’inclusione sociale. Si tratta, tuttavia, di una raccomandazione e non di una norma vincolante: ogni Paese mantiene piena autonomia nella gestione del proprio sistema di welfare.

Negli ultimi mesi il tema è tornato di attualità anche grazie a una nuova Iniziativa dei Cittadini Europei, che punta a raccogliere almeno un milione di firme in sette Stati membri per chiedere alla Commissione europea di valutare strumenti legislativi a favore di un reddito di base universale. L’iniziativa nasce dalla convinzione che l’intelligenza artificiale e l’automazione possano modificare profondamente il mercato del lavoro, rendendo necessario un nuovo modello di protezione sociale. Il suo percorso istituzionale è però ancora nelle fasi iniziali e non implica l’introduzione automatica della misura.

Il dibattito divide economisti e governi. I sostenitori ritengono che un reddito universale possa ridurre le disuguaglianze, contrastare la povertà e offrire maggiore libertà nella scelta del lavoro e della formazione. I critici, invece, sottolineano gli enormi costi finanziari di una misura estesa a centinaia di milioni di cittadini europei e mettono in guardia dal rischio di ridurre gli incentivi all’occupazione o di creare squilibri nei bilanci pubblici.

Per il momento, dunque, il reddito universale europeo resta una prospettiva politica più che una realtà. L’Unione Europea sembra orientata, almeno nel breve periodo, a rafforzare gli strumenti di sostegno già esistenti piuttosto che introdurre un assegno uguale per tutti. Tuttavia, il rapido sviluppo delle nuove tecnologie e le trasformazioni del mondo del lavoro potrebbero rendere questa discussione sempre meno teorica.

La domanda rimane aperta: il reddito universale rappresenterà uno dei pilastri del welfare europeo del futuro o continuerà a essere una delle idee più ambiziose – e controverse – del dibattito politico contemporaneo?