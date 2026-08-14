Raoul Bova compie 55 anni: una carriera senza tempo e un futuro ancora tutto da raccontare

Da quel ragazzo dagli occhi azzurri che conquistò il pubblico in Piccolo grande amore sono passati più di trent’anni, ma alcune immagini sembrano non conoscere il tempo. Raoul Bova compie oggi 55 anni, portando con sé una carriera costruita tra cinema, televisione, grandi produzioni e personaggi capaci di accompagnare diverse generazioni.

Nato a Roma il 14 agosto 1971, prima delle telecamere Bova ha conosciuto lo sport. Il nuoto è stato una parte importante della sua adolescenza e lo ha portato a conquistare il titolo italiano giovanile nei 100 metri dorso. Poi è arrivata la recitazione, una scelta destinata a cambiare completamente il corso della sua vita.

Il debutto televisivo risale ai primi anni Novanta. Poco dopo arriva il cinema e, con Piccolo grande amore di Carlo Vanzina, anche la consacrazione. Quel film lo trasforma rapidamente in uno dei volti più amati dal pubblico italiano e in uno dei grandi sex symbol della sua generazione.

Ma ridurre Raoul Bova alla sola immagine del giovane protagonista romantico sarebbe ingiusto. La sua carriera è cresciuta insieme a lui, attraversando generi e linguaggi diversi.

Commedie, film sentimentali, storie drammatiche e fiction hanno costruito negli anni una filmografia ampia e popolare. Da Palermo-Milano solo andata a La finestra di fronte, da Scusa ma ti chiamo amore a Immaturi, fino a Nessuno mi può giudicare, Bova ha saputo cambiare registro continuando a mantenere un rapporto diretto con il pubblico.

Nel 2004 arriva una nuova sfida, questa volta oltre i confini italiani. Ridley Scott lo sceglie per Alien vs. Predator, portandolo dentro una produzione internazionale e permettendogli di confrontarsi con un cinema completamente diverso.

La televisione, intanto, diventa un altro capitolo fondamentale della sua carriera. Bova interpreta numerose fiction di successo e nel 2022 affronta una delle eredità più difficili: entrare in Don Matteo dopo Terence Hill.

Il passaggio da Don Matteo a Don Massimo avrebbe potuto rappresentare un rischio enorme. Invece Bova riesce a dare al personaggio una propria identità, senza cercare di imitare chi lo aveva preceduto.

Ed è proprio questa capacità di reinventarsi uno degli elementi che meglio raccontano la sua carriera.

Da giovane promessa del cinema italiano a protagonista affermato, da sex symbol a interprete di ruoli più maturi, fino alle grandi produzioni televisive: Raoul Bova ha attraversato più di tre decenni dello spettacolo senza rimanere fermo a una sola immagine di sé.

Anche il cinema continua a offrirgli nuove occasioni. Tra i progetti più recenti figura Greta e le favole vere, una nuova esperienza che conferma la volontà dell’attore di continuare a misurarsi con storie e personaggi differenti.

Cinquantacinque anni diventano così l’occasione per guardare soprattutto al percorso compiuto. Una carriera iniziata quando era ancora giovanissimo e arrivata fino a una maturità artistica nella quale il fascino lascia spazio anche alla consapevolezza del mestiere.

Il tempo ha cambiato Raoul Bova, ma non lo ha mai fermato.

E forse è proprio questa la parte più interessante della sua storia: non essere rimasto il ragazzo di Piccolo grande amore, ma aver avuto la capacità di diventare, anno dopo anno, un protagonista diverso, senza smettere di essere riconoscibile.

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