Film di Natale: le pellicole scalda cuore da vedere

Natale è anche film in famiglia. Tra le usanze più comuni degli italiani, infatti, guardare un film con tutti i parenti è quella a cui nessuna famiglia rinuncia a Natale. Che sia la sera della vigilia o dopo il luculliano pranzo del 25, i film sono senza dubbio una tradizione alla quale non ci si assenta. Nemmeno le sale cinematografiche chiuse influenzeranno la voglia di film natalizi. In questo ci vengono in aiuto le tante piattaforme streaming che offrono ai telespettatori una vasta scelta di pellicole natalizie.

Titoli intramontabili

Tra i film che hanno fatto e fanno la storia del Natale:

Mamma ho perso l’aereo

Cult intramontabile tra i film di Natale, Mamma ho perso l’aereo è una pellicola del 1990 diretta da Chris Columbus. Una commedia divertente adatta a tutta la famiglia che fa atmosfera natalizia fin dal primo accenno della colonna sonora.

Nightmare Before Christmas

Dal genio di Tim Burton, del 1993, un film d’animazione di Natale amatissimo da grandi e bambini. Il film segue le vicissitudini di Jack Skeletron, che decide di portare questa nuova festa anche a casa propria. I risvolti, però, saranno del tutto imprevedibili.

Il Grinch

Film diretto da Ron Howard e interpretato da Jim Carrey, Il Grinch (2000) è un vero classico di Natale, presenza irrinunciabile della programmazione televisiva durante il periodo delle feste.

La vita è meravigliosa

Basato sul racconto di Philip Van Doren Stern la pellicola è stata girata da Frank Capra nel 1946, rimane uno dei più bei classici di Natale di sempre.

Vacanze di Natale

Il Cinepanettone è la tradizione italiana: capostipite di tutti è Vacanze di Natale (1983) con regia di Carlo Vanzina. Cast d’eccezione: Jerry Cala, Christian De Sica, Claudio Amendola, Guido Nicheli, Stefania Sandrelli.

Una poltrona per due

Una poltrona per due significa solamente una cosa: Natale. Pellicola del 1983 diretta da John Landis.

Fuga dal Natale

Fuga dal Natale è una commedia natalizia del 2004 diretta da Joe Roth e tratta dall’omonimo romanzo di John Grisham.

Love Actually

Film natalizio corale per la regia di Richard Curtis e con un cast d’eccezione, è un lungometraggio del 2003. Una pellicola davvero irrinunciabile per i veri amanti dei film natalizi.

Parenti Serpenti

Film diretto da Mario Monicelli, uscito nel 1992, Parenti Serpenti racconta dell’annuale riunione natalizia di famiglia. Tutto va bene fino a quando non si deve decidere a chi affidare la cura dei due anziani genitori.

La banda dei Babbi Natale

Commedia natalizia italiana con il trio Aldo Giovanni e Giacomo, uscita nel 2010 e diretta da Paolo Genovese. Una commedia comica adatta a chi è alla ricerca di un film di Natale non convenzionale.

Serendipity

Serendipità è la fortuna di scovare qualcosa di sorprendente mentre si sta cercando tutt’altro. Ed è proprio ciò che succede ai protagonisti, due sconosciuti che la magia del Natale cambierà; commedia romantica del 2001.

Miracolo nella 34A strada

Remake dell’omonimo film del 1947, Miracolo nella 34a strada è una pellicola del 1994 per la regia di Led Mayfield. Un vero classico delle feste natalizie, sempre capace di scaldare il cuore.

