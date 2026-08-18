Quante “Madonne” esistono? Il mistero delle migliaia di volti di Maria

Da Lourdes a Fatima, dalla Madonna della Lettera alla Madonna del Carmine: dietro nomi, immagini e tradizioni diverse c’è una sola Maria. Ma quante sono, davvero, le devozioni mariane nel mondo?

C’è una Madonna per ogni paese, quasi una per ogni quartiere. Ci sono Madonne legate a un’apparizione, altre a un’immagine miracolosa, altre ancora a una festa popolare, a una chiesa, a un monte, a un porto o alla protezione di una comunità. In Sicilia, per esempio, la devozione alla Madonna assume forme profondamente radicate nella storia dei territori, come accade a Messina con la Madonna della Lettera.

Ma quante sono, realmente, le “Madonne” venerate dai cattolici?

La risposta più corretta è: non esiste un numero preciso.

Il motivo è semplice. Non si tratta di tante figure diverse, ma di una sola persona, Maria di Nazareth, chiamata e venerata attraverso una quantità enorme di titoli, appellativi, immagini e devozioni locali sviluppatisi nel corso dei secoli.

Una sola Maria, migliaia di titoli

Madre di Dio, Immacolata Concezione, Madonna del Rosario, Madonna Addolorata, Madonna del Carmine, Madonna della Neve, Stella Maris, Regina della Pace, Madonna della Misericordia.

Sono soltanto alcuni dei nomi con cui la tradizione cristiana si rivolge a Maria.

A questi si aggiungono i titoli legati a specifici luoghi: Nostra Signora di Lourdes, Madonna di Fatima, Nostra Signora di Guadalupe, Madonna di Loreto, Madonna di Czestochowa e moltissime altre.

Il fenomeno è talmente vasto che sarebbe impossibile compilare un elenco definitivo. Alcuni titoli appartengono alla liturgia e alla teologia; altri sono nati dalla religiosità popolare; altri ancora sono collegati a particolari immagini, santuari o racconti di apparizioni.

E proprio qui nasce una distinzione fondamentale: un titolo mariano non significa necessariamente una nuova apparizione della Madonna.

Le apparizioni sono un’altra cosa

Lourdes, Fatima e Guadalupe sono diventati nomi conosciuti in tutto il mondo, ma non tutte le devozioni locali hanno alla loro origine un’apparizione.

In alcuni casi il culto nasce attorno a un’immagine ritenuta miracolosa. In altri è legato a una tradizione antichissima. In altri ancora deriva semplicemente dal modo con cui una comunità ha scelto di invocare Maria.

Per questo parlare di “migliaia di Madonne” può essere suggestivo dal punto di vista giornalistico, ma rischia di creare confusione dal punto di vista religioso.

Le Madonne sono molte nei nomi e nelle rappresentazioni, non nella persona venerata.

Dal dolore alla protezione: ogni titolo racconta una storia

La straordinaria varietà della devozione mariana racconta anche il rapporto che le comunità hanno avuto con la propria storia.

La Madonna Addolorata richiama la sofferenza di Maria ai piedi della croce. La Madonna del Carmine è legata alla tradizione carmelitana. La Madonna del Rosario richiama una delle preghiere mariane più diffuse. La Stella del Mare è invece un’immagine particolarmente significativa per le comunità marinare.

In questo senso, ogni titolo può essere letto come una piccola fotografia della cultura che lo ha prodotto.

La Madonna diventa così madre, protettrice, consolatrice, regina, intercessora: una figura alla quale generazioni di fedeli hanno affidato paure, speranze, malattie, viaggi, raccolti, guerre e momenti decisivi della propria vita.

E la Chiesa cosa dice?

Anche la Chiesa cattolica ha sempre prestato attenzione al modo in cui vengono utilizzati i titoli mariani.

Un’indicazione molto recente è arrivata dal Dicastero per la Dottrina della Fede, che nel novembre 2025 ha pubblicato la nota “Mater Populi fidelis”, dedicata proprio ad alcuni titoli riferiti alla cooperazione di Maria nell’opera della salvezza.

Il documento valorizza espressioni come “Madre dei credenti”, “Madre spirituale” e “Madre del Popolo fedele”, mentre considera inappropriato il titolo di “Corredentrice”. Anche il termine “Mediatrice” viene precisato: può essere utilizzato in un senso che riconosca la partecipazione di Maria, ma senza attribuirle una mediazione che sostituisca quella unica di Cristo.

Il chiarimento mostra quanto sia complesso il mondo della devozione mariana: dietro un semplice nome possono esserci secoli di teologia, tradizione e religiosità popolare.

Dalla grande tradizione ai culti locali

È soprattutto nei territori che la devozione assume forme particolari.

Ogni comunità può riconoscersi in una Madonna diversa: quella venerata nella chiesa del paese, quella portata in processione, quella festeggiata ogni anno, quella alla quale i pescatori affidavano il proprio viaggio o alla quale le famiglie chiedevano protezione.

In Sicilia questo legame tra Maria, territorio e identità collettiva è particolarmente evidente. La devozione non vive soltanto dentro le chiese, ma nelle processioni, nelle feste patronali, nelle confraternite, nella musica, nelle tradizioni familiari e persino nel linguaggio quotidiano.

È il motivo per cui una “Madonna” può diventare molto più di un’immagine religiosa: può trasformarsi in memoria collettiva.

Quindi, quante sono?

Se cerchiamo un numero ufficiale, non lo troveremo.

Se invece consideriamo l’insieme dei titoli, delle invocazioni, delle devozioni locali, delle immagini venerate, dei santuari e delle tradizioni mariane sviluppatesi nei secoli, possiamo parlare di migliaia di forme di devozione presenti nel mondo cattolico.

E probabilmente è proprio questo il dato più interessante.

Non esistono migliaia di Madonne diverse. Esiste una sola Maria, raccontata attraverso migliaia di storie.

Una Maria che a Lourdes viene chiamata Immacolata, a Fatima diventa il cuore di una celebre devozione, a Messina è la Madonna della Lettera, in altri luoghi è del Carmine, del Rosario, della Neve, dei Sette Dolori o della Misericordia.

Cambiano i nomi, cambiano le immagini, cambiano le feste. Ma il volto della devozione resta quello della madre di Gesù.

Ed è forse proprio in questa straordinaria molteplicità che si trova una delle caratteristiche più affascinanti della religiosità popolare: la capacità di una stessa figura di parlare, con accenti diversi, a popoli, città e generazioni lontanissime tra loro.

jacktoto