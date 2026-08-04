Qualità dell’aria in Europa: le città più pulite e quelle più inquinate secondo l’EEA

Respirare aria pulita non è soltanto una questione ambientale, ma soprattutto un fattore determinante per la salute pubblica. Lo conferma la nuova classifica elaborata dall’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), che confronta centinaia di città europee valutando il rischio sanitario legato all’inquinamento atmosferico.

La graduatoria non si limita più a misurare le concentrazioni di polveri sottili, ma considera l’impatto complessivo dell’esposizione a PM2.5, biossido di azoto (NO₂) e ozono troposferico (O₃), offrendo un quadro molto più vicino agli effetti reali sulla popolazione.

L’aria migliora, ma resta una minaccia per la salute

Negli ultimi vent’anni la qualità dell’aria europea è migliorata grazie alle politiche ambientali, alla riduzione delle emissioni industriali e alla progressiva transizione energetica. Tuttavia, secondo l’EEA, l’inquinamento atmosferico continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute nel continente.

Il nuovo rapporto evidenzia che, nonostante i progressi, milioni di cittadini europei vivono ancora in aree dove le concentrazioni degli inquinanti superano i livelli raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Come viene costruita la classifica

L’EEA ha analizzato i dati provenienti da centinaia di stazioni di monitoraggio distribuite nelle città europee, calcolando il rischio di mortalità associato all’esposizione prolungata ai principali inquinanti atmosferici.

La graduatoria comprende 761 città europee, ordinate dalla più pulita alla più inquinata in base all’impatto complessivo sulla salute della popolazione.

Le città con l’aria migliore

Le prime posizioni della classifica sono occupate soprattutto da città del Nord Europa, dove condizioni climatiche favorevoli, ampia presenza di aree verdi e politiche ambientali consolidate contribuiscono a mantenere basse le concentrazioni di inquinanti.

Tra le città che registrano i risultati migliori figurano numerosi centri della Scandinavia e del Portogallo, già da anni considerati esempi virtuosi nella gestione della qualità dell’aria.

Dove l’inquinamento continua a pesare

All’estremo opposto della graduatoria si trovano invece molte aree urbane dell’Europa centrale e meridionale, dove traffico, densità abitativa, attività industriali e particolari condizioni geografiche favoriscono l’accumulo degli inquinanti.

L’Italia continua a presentare diverse criticità, soprattutto nelle aree della Pianura Padana, che da anni rappresentano uno dei punti più problematici d’Europa per concentrazioni di polveri sottili e biossido di azoto.

Perché respirare aria pulita significa vivere meglio

L’esposizione prolungata agli inquinanti atmosferici è associata a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari, respiratorie, tumori polmonari e, secondo studi più recenti, anche di patologie neurodegenerative come la demenza.

L’EEA stima che il raggiungimento dei valori guida indicati dall’OMS potrebbe evitare ogni anno decine di migliaia di morti premature in Europa.

Una sfida ancora aperta

La nuova classifica conferma che la qualità dell’aria europea sta migliorando, ma anche che il percorso verso città realmente salubri è ancora lungo. Ridurre traffico, emissioni industriali e dipendenza dai combustibili fossili resta una delle principali sfide ambientali e sanitarie dei prossimi anni.

Per l’EEA, investire in mobilità sostenibile, verde urbano ed energie pulite significa non soltanto proteggere l’ambiente, ma anche aumentare concretamente l’aspettativa e la qualità della vita dei cittadini europei.