Punch, la scimmietta diventata una star mondiale: dalla solitudine al grande schermo

Rifiutato dalla madre alla nascita, salvato dai custodi dello zoo e diventato famoso grazie al suo inseparabile peluche. La storia del piccolo macaco giapponese è già approdata a teatro e potrebbe presto diventare anche un film.

Sembra la trama di una pellicola per famiglie, ma è una storia vera. È la vicenda di Punch, il macaco nato nello zoo di Ichikawa, in Giappone, che in meno di un anno è passato dall’abbandono alla fama internazionale.

Nato nel luglio 2025, il piccolo primate ha vissuto un inizio di vita difficile: rifiutato dalla madre dopo un parto complicato e lasciato senza cure materne, è stato salvato dagli operatori dello zoo, che lo hanno nutrito e seguito giorno e notte.

Quando il tentativo di inserirlo nel gruppo dei macachi non ha funzionato e Punch è stato emarginato dagli altri cuccioli, i custodi hanno trovato una soluzione tanto semplice quanto sorprendente: un grande peluche a forma di orango, diventato per lui una vera figura di riferimento.

Quel legame ha trasformato Punch in una star. Le immagini del piccolo macaco abbracciato al suo pupazzo hanno fatto il giro del mondo, attirando visitatori, televisioni internazionali e l’attenzione del mondo dello spettacolo.

Dopo un musical realizzato in Canada, la storia di Punch potrebbe presto arrivare anche sul grande schermo. Un racconto di fragilità, coraggio e rinascita che sembra avere tutti gli ingredienti di un film: un protagonista indimenticabile, una difficoltà da superare e un “amico speciale” capace di cambiare il suo destino.

Oggi Punch è cresciuto, ha trovato il suo posto nel branco e ha persino stretto un legame con la macaca Moe. Ma il suo inseparabile peluche continua a essere il simbolo del viaggio che lo ha portato dall’essere un cucciolo rifiutato a una delle scimmiette più famose del mondo.

jacktoto