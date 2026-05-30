Champions League, Paris Saint Germain sul tetto d’Europa per la seconda volta consecutiva

Il Paris Saint Germain conquista la sua seconda Champions League a un anno di distanza dalla precedente. Nella finale giocata questo pomeriggio alle 18 gli uomini di Luis Enrique hanno infatti battuto l’Arsenal ai calci di rigore.

I 90 minuti regolamentari si erano chiusi con il punteggio di 1-1, con i gol di Havertz al 5′ per gli inglesi e di Dembélé su calcio di rigore al 64′. I tempi supplementari non hanno visto nessuna delle due squadre prevalere e si sono resi necessari i calci di rigore per decretare la vincitrice.

Nei tiri dal dischetto, terminati al quinto blocco, sono stati decisivi gli errori di Eze e Gabriel, mentre per i francesi a mancare il centro è stato solo Nuno Mendes, che si è visto parare il tiro da Raya.

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