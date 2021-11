Primark, apre a Catania il primo store del marchio irlandese

Primark, il punto vendita più amato dagli ” shopping lovers ” arriva anche a Catania: ecco dove aprirà il primo punto vendita della catena di store di origine irlandese.

Primark apre un nuovo negozio in Italia, per l’appunto in Sicilia. L’appuntamento è per il primo dicembre 2021 nel centro commerciante Centro Sicilia di Misterbianco (CT), per l’inaugurazione del nuovo store del colosso irlandese della moda low cost.

Non si tratta della prima apertura in Italia, bensì della settima. Il marchio infatti sbarca nel territorio italiano nell’aprile del 2016 ad Arese, in Lombardia. Gli altri store sono a Brescia, Campi Bisenzio, Roma, Rozzano e Verona.

Cosa acquistare da Primark

Il ventaglio di articoli acquistabili da Primark è vastissimo: dall’abbigliamento per uomo, donna e bambino, all’intimo, passando per prodotti beauty e articoli per la casa. L’apertura, non a caso, arriva in un periodo quanto mai appropriato, giusto in tempo per lo shopping natalizio.

“Amazing fashion at amazing prices”

Lo slogan di Primark “Amazing fashion at amazing prices” accompagnava Arthur Ryan -fondatore visionario e leader della nota catena- ad inaugurare nel 1969 il primo negozio a Dublino con il nome di Penneys. Oggi il marchio gestisce più di 380 negozi in tredici Paesi dislocati in Europa e America: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti e Slovenia.

Tornando in Italia, la rete Primark dovrebbe ulteriormente espandersi nel 2022 in Abruzzo, Piemonte, Emilia Romagna, Caserta, Veneto e Lombardia.