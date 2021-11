Black Friday, quando lo ‘Shopping day’ non è un’opinione!

Conosciamo tutti il Black Friday : il giorno in cui gli amanti dello shopping (e non) si riversano nei negozi per approfittare degli incredibili sconti. Catania è già pronta. Quali centri commerciali aderiscono?

Il giorno dell’anno in cui poter fare affari ”d’oro” è senza ombra di dubbio il Black Friday, il venerdì nero in cui i negozi e i centri commerciali scontano tutti i prodotti ai limiti dell’immaginabile. Ma non è in Italia che si origina questa tradizione.

Il Black Friday nasce in America e si tratta del venerdì successivo alla festa nazionale statunitense del ringraziamento (Thanksgiving day), che si celebra il quarto giovedì di novembre. Questo termine, coniato nel 1952, è entrato nel ”linguaggio comune” solo da pochi anni. Nella cultura americana inoltre, il Ringraziamento è considerato l’inizio della stagione dello shopping natalizio, momento dell’anno in cui inizia l’acquisto massiccio dei doni natalizi.

Lo ”Shopping-Day” per eccellenza

Se inizialmente questo giorno rappresentava una ricorrenza sentita per il popolo statunitense, con il passare del tempo (e l’evolversi del consumismo) si è trasformato nello ”Shopping-Day” per eccellenza, che attraverso i social media, si è diffuso a macchia d’olio in tutto il globo.

Il venerdì nero è caratterizzato da lanci promozionali ”sbalorditivi” che spingono migliaia di persone a riversarsi nei centri commerciali e negozi più vicini, per approfittare degli sconvolgenti ”sales”.

I nuovi metodi di commercio quali e-commerce e shopping online hanno reso il mondo degli acquisti sempre più interconnesso. L’internazionalizzazione ha così aperto nuove frontiere nel mondo dello shopping.

Ma non finisce qui! Perché, oltre al mondo dello shopping ”vestiario” è stato inevitabilmente investito da quest’influenza anche il mondo della tecnologia: nasce così il Cyber Monday il lunedì immediatamente successivo al Black Friday, in cui acquistare prodotti tecnologici e di elettronica a prezzi incredibili.

Black Friday o Black November?

Anche November è black. Questo perché è possibile approfittare degli sconti durante tutto il mese. Per cui cari non amanti dello shopping frenetico e della ”febbrile” eccitazione da Black Friday, non temete!

Quest’anno il venerdì nero sarà il 26 novembre.

Ecco i centri commerciali che aderiranno nel catanese: