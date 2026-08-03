Premio Musco 2.0, il teatro celebra i suoi protagonisti: “Percorsi Mediterranei” conquista la 20ª edizione

Premio Musco 2.0, vent’anni di teatro e cultura a Milo

Per una settimana il sipario si è alzato sull’Anfiteatro Lucio Dalla di Milo, trasformandolo in un luogo d’incontro tra storie, emozioni e talento. La ventesima edizione del Premio Musco 2.0 ha celebrato ancora una volta il valore del teatro amatoriale siciliano, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate e un punto di riferimento per la promozione delle arti sceniche nell’Isola. Un appuntamento sostenuto anche da un attento lavoro di comunicazione, con l’ufficio stampa diretto dalla giornalista Elisa Guccione, impegnato a raccontare e valorizzare una manifestazione che, da vent’anni, continua a dare voce al teatro e ai suoi protagonisti.

“Percorsi Mediterranei” conquista il premio come miglior spettacolo

A rendere ancora più significativa questa edizione è stato il ritorno alla direzione artistica di Santi Consoli, attore, regista ed ex presidente regionale FITA, che ha guidato una rassegna capace di mettere in dialogo tradizione, sperimentazione e passione per il palcoscenico.

Quattro le compagnie selezionate per il concorso, protagoniste di una settimana di spettacoli accolta da una calorosa partecipazione del pubblico. Ad aprire il cartellone è stata la Compagnia Liotru di Catania con Chat a due piazze di Ray Cooney, seguita dalla Compagnia Gymnasium Teatro di Giardini Naxos con Tango Monsieur di Aldo Lo Castro. Sul palco anche la Compagnia Re di Cuore APS di Augusta con Vuoti a rendere di Maurizio Costanzo e, infine, la Compagnia Sikilia di Santa Teresa di Riva con Percorsi Mediterranei, scritto da Cettina Sciacca.

Proprio “Percorsi Mediterranei” si è aggiudicato il Premio Musco 2.0 come miglior spettacolo della ventesima edizione, conquistando la giuria grazie a un’opera capace di raccontare il Mediterraneo attraverso un linguaggio teatrale intenso e contemporaneo.

Tutti i premi assegnati sul palco dell’Anfiteatro Lucio Dalla

Nel corso della serata finale sono stati assegnati anche gli altri riconoscimenti. Il premio per la migliore regia è andato a Patrizia Gula della Compagnia Re di Cuore per Vuoti a rendere, mentre Gaetano Russo, della stessa compagnia, è stato premiato come miglior attore. Il riconoscimento come migliore attrice è stato conferito a Titti Puzzo, sempre della Compagnia Re di Cuore, mentre una menzione speciale è stata assegnata alla giovane Veronica Pagano della Compagnia Gymnasium Teatro.

«Le quattro compagnie si confermano, nell’anno del ventennale, un punto di riferimento importante per la promozione culturale, incentivando l’arte e la professionalità in un continuo cammino di crescita e sperimentazione», ha sottolineato il direttore artistico Santi Consoli, evidenziando il valore di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a sostenere il teatro come spazio di confronto e di formazione.

A chiudere la manifestazione è stato anche il messaggio della sindaca di Milo, Maria Aurora Catalano, che ha ribadito il valore della cultura come motore di cambiamento: «Essere arrivati alla ventesima edizione di un premio teatrale in un momento storico così difficile ci spinge a continuare a scommettere sulla cultura, unico bene utile al cambiamento».

Vent’anni di storia rappresentano un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza. Il Premio Musco 2.0 conferma così la propria missione: valorizzare il talento delle compagnie siciliane, sostenere il teatro come luogo di crescita collettiva e ricordare come il palcoscenico continui a essere uno degli strumenti più autentici per raccontare il presente e immaginare il futuro.

jacktoto

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