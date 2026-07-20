Il Premio Musco festeggia vent’anni e guarda al futuro: nasce il “Premio Musco 2.0”

Il Premio Musco taglia il traguardo dei vent’anni e, nel segno del rinnovamento, si prepara a una nuova fase della sua storia. La storica manifestazione teatrale di Milo cambia veste e diventa “Premio Musco 2.0”, un’edizione che punta a coniugare tradizione e innovazione, affidando la direzione artistica al gradito ritorno dell’attore e regista Santi Consoli, già protagonista delle origini del Premio: fu infatti lui a tenere a battesimo la prima edizione e a guidare la rassegna per le successive dieci.

Ad annunciare le novità della ventesima edizione è la sindaca di Milo, Maria Aurora Catalano, a nome della nuova amministrazione comunale insediatasi da circa due mesi.

«Il Premio Musco compie 20 anni e, adeguandosi all’evolversi dei tempi, diventa Premio Musco 2.0 – afferma la sindaca Catalano –. Non potevano esserci mani migliori per continuare questo cammino già tracciato. Il ritorno di Santi Consoli segna l’avvio di un percorso rinnovato rispetto agli anni precedenti, con l’obiettivo di superare i modelli tradizionali e favorire l’evoluzione del teatro».

La nuova edizione nasce dunque con l’ambizione di aprire una nuova stagione per la manifestazione, valorizzando un teatro capace di dialogare con il presente e di ampliare il proprio prestigio nel panorama culturale. L’obiettivo è quello di sostenere soprattutto le proposte di drammaturgia contemporanea, premiando quei lavori che si distinguono per la qualità della scrittura, l’originalità dei linguaggi e la capacità di affrontare temi di rilievo sociale e culturale.

Un’edizione speciale, quella del ventennale, che vuole intraprendere nuove rotte senza dimenticare il legame profondo con la tradizione teatrale e con la figura di Angelo Musco, il grande interprete cui la rassegna è dedicata. Proprio a Milo, durante i suoi soggiorni estivi, Musco immaginava un futuro importante per il paese, con quella “sicura fede” che oggi accompagna il rilancio del Premio: «diventerà duemila».

Il programma completo della ventesima edizione sarà presentato sabato 25 luglio alle ore 11.00, nella Sala Consiliare del Comune di Milo, alla presenza della comunità milese, della stampa e degli appassionati di teatro.

Le compagnie selezionate per la competizione saliranno sul palco dell’anfiteatro Lucio Dalla dal 29 luglio al 1° agosto, dando vita a quattro serate all’insegna del teatro contemporaneo e della qualità artistica.

Con il “Premio Musco 2.0” Milo si prepara così a celebrare il passato e, allo stesso tempo, a guardare avanti, affidando al teatro il compito di rinnovarsi e continuare a raccontare il tempo presente.