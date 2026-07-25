Premio Gravina 2026: trionfo di eccellenze, cultura e identità nel cuore della città metropolitana

Una serata di grande orgoglio cittadino e di straordinaria partecipazione ha animato nella serata dello scorso giovedì 23 luglio l’anfiteatro “Turi Ferro” della villa comunale di Gravina di Catania, teatro della quarta edizione del “Premio Gravina – Porta della Città Metropolitana di Catania”.

L’evento, promosso dal magazine Paesi Etnei Oggi in sinergia con Plan Studios e patrocinato dall’amministrazione comunale, ha celebrato le personalità, le realtà associative e le imprese che, con dedizione e talento, contribuiscono ogni giorno alla crescita e alla valorizzazione del territorio.

Dal tributo a Sant’Antonio di Padova ai grandi ospiti

Il cuore della manifestazione ha visto un intenso momento di devozione e solidarietà dedicato a Sant’Antonio di Padova, patrono della città. Il pubblico ha potuto apprezzare la proiezione del video realizzato da Nino Gullotti sui festeggiamenti patronali, prima di assistere all’assegnazione del Premio “Solidarietà e Impegno Sociale” alla Fondazione Fon.Ca.Ne.Sa, guidata da Rosalba Massimino, per l’importante operatività del progetto Casa Santella a sostegno dei più fragili. Il riconoscimento è stato consegnato alla presenza del parroco della Chiesa Madre, don Salvatore Petrolo.

A impreziosire il programma sul palco ci hanno pensato l’ilarità e la verve dell’attore Gino Astorina e le suggestive esibizioni musicali del duo I Bellamorèa, composto dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto, capaci di coinvolgere ed emozionare la platea.

Tutti i premiati dell’edizione 2026

La cerimonia è entrata nel vivo con la consegna dei riconoscimenti ufficiali nelle diverse categorie:

Eccellenze Imprenditoriali: alla famiglia Scandura per il progetto Cubik Inn Design Rooms .

Cultura e Ambiente: al soprintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Catania, Maurizio Auteri.

Tradizione e Innovazione: alla famiglia Longo, alla guida della storica Macelleria Longo .

Carriera Istituzionale: al segretario generale del Comune di Gravina di Catania, Stefania Finocchiaro.

Talento e Creatività: alla cantante e influencer Valeria Chiodelli.

Sport e Valori: al campione italiano di Ju Jitsu Andrea Sapienza.

Sport e Aggregazione: alla Pantheon Centro Fitness e Scuola di Danza, punto di riferimento territoriale da oltre trent’anni.

Un’estate all’insegna della cultura e della musica

Il premio si inserisce in una più ampia programmazione culturale sostenuta dal Comune e finanziata dall’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana. Il calendario estivo si è impreziosito nel mese di luglio anche grazie a tre imperdibili concerti dell’Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Massimiliano Giammusso: «Il Premio Gravina rappresenta un momento di grande orgoglio per la nostra comunità – ha dichiarato il primo cittadino – perché ci offre l’opportunità di rendere omaggio alle tante eccellenze che fanno crescere e promuovono il nome di Gravina ben oltre i confini locali. Continueremo a investire in iniziative come questa perché crediamo che cultura, merito e valorizzazione delle nostre eccellenze siano strumenti fondamentali per costruire il futuro della nostra città».