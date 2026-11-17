Il terzo appuntamento della 14ª edizione, promossa dalla Fondazione Nuovo Mezzogiorno, ha affrontato il tema “La Costituzione ha 80 anni ma non li dimostra”. Tra gli ospiti la costituzionalista Ida Nicotra, il deputato Anthony Barbagallo e il docente Antonio Matasso.

La Costituzione italiana, i suoi principi fondamentali e il ruolo delle nuove generazioni nella vita democratica del Paese. Sono stati questi i temi al centro del terzo incontro della 14ª edizione del Premio “Biagio Andò”, promosso dalla Fondazione Nuovo Mezzogiorno sul tema “Educare alla Politica per rafforzare le Istituzioni”.

L’appuntamento si è svolto lunedì 16 novembre nell’Aula Magna dell’IIS Fermi Guttuso di Giarre e ha coinvolto studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni. Dopo i precedenti incontri dedicati alla Costituzione come patrimonio comune e al valore della partecipazione politica, il percorso rivolto agli istituti superiori di Giarre e Riposto ha proposto una riflessione dal titolo provocatorio: “La Costituzione ha 80 anni ma non li dimostra”.

Il valore della Costituzione nella formazione dei giovani

Ad aprire i lavori sono stati i saluti del dirigente scolastico Gaetano Ginardi, che ha espresso il sostegno dell’istituto all’iniziativa e all’approfondimento di temi fondamentali per la formazione delle nuove generazioni. Il dirigente ha sottolineato l’importanza della Costituzione nella maturazione degli studenti e nella costruzione di una coscienza civica solida, sul piano morale ed etico, definendo il percorso proposto dalla Fondazione Nuovo Mezzogiorno utile e significativo.

Salvo Lisi, segretario della Fondazione Nuovo Mezzogiorno, ha ringraziato i partecipanti e gli studenti, la cui presenza è stata la più numerosa tra gli appuntamenti finora organizzati, ripercorrendo brevemente le precedenti edizioni del Premio.

A coordinare i lavori è stato Enrico Fiumara, segretario del Premio, che ha evidenziato l’interesse e la partecipazione dimostrati dai ragazzi. Un coinvolgimento che, secondo Fiumara, rappresenta un segnale incoraggiante per la crescita civile della comunità.

Le donne costituenti e i principi di uguaglianza

Tra gli interventi quello di Ida Nicotra, ordinaria di Diritto costituzionale all’Università di Catania, che ha approfondito il ruolo delle donne nell’Assemblea costituente e le disposizioni della Carta relative alla parità tra uomini e donne, soffermandosi sulla distinzione tra norme programmatiche e precettive.

La professoressa ha ricordato il significato storico del 2 giugno 1946, quando gli italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica ed elessero l’Assemblea costituente, incaricata di elaborare il testo della nuova Costituzione.

Nicotra ha evidenziato il valore di un confronto su questi temi direttamente con gli studenti, perché consente di avvicinarli alla partecipazione politica e alla conoscenza dei principi su cui si fonda la Repubblica: libertà, diritti, doveri e regole che disciplinano l’organizzazione dello Stato.

Nel suo intervento ha inoltre richiamato il significato più ampio della politica, che non si esaurisce nell’attività parlamentare, ma riguarda anche la vita della comunità e la costruzione delle regole della convivenza. Educare alla legalità e alla cittadinanza, ha sottolineato, significa anche promuovere una partecipazione consapevole alla vita della polis.

Rappresentanza politica e attualità della Carta

L’onorevole Anthony Barbagallo, deputato nazionale, ha affrontato il tema della rappresentanza politica, soffermandosi sulle conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari e sulle maggiori responsabilità che, a suo avviso, ricadono sugli eletti.

Barbagallo ha espresso apprezzamento per la partecipazione registrata nell’Aula Magna del Fermi Guttuso, sottolineando l’importanza di avvicinare i giovani alla politica, al funzionamento delle istituzioni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri dei cittadini.

L’incontro, secondo il deputato, ha rappresentato un’occasione per confrontarsi anche su questioni di attualità legate all’applicazione della Carta costituzionale, grazie alla presenza di numerosi studenti e di ospiti provenienti dal mondo accademico e istituzionale.

A intervenire anche Antonio Matasso, docente dell’Università di Palermo, che ha invitato a non considerare la Costituzione come un documento da conservare in una dimensione esclusivamente storica, ma come una Carta ancora viva e attuale.

Matasso ha ricordato il lavoro di sintesi compiuto dall’Assemblea costituente, nel quale confluirono tradizioni culturali e politiche differenti, anche contrapposte. Un confronto che portò alla costruzione di un testo di alto profilo, sia nella forma sia nei contenuti. Per comprenderne pienamente il valore, ha osservato, è importante tornare anche ai lavori dell’Assemblea, attraverso i quali è possibile cogliere la profondità dell’elaborazione che ha accompagnato la nascita della Costituzione.

Le domande degli studenti al centro del dibattito

A caratterizzare l’incontro è stata anche la partecipazione diretta dei ragazzi, che hanno rivolto agli ospiti numerose domande, dimostrando interesse per gli argomenti affrontati e capacità di approfondimento.

Tra gli studenti intervenuti con quesiti e osservazioni Manuel Di Pino, Diana Barbagallo, Leonardo Alia, Clelia Cardillo, Maria Chiara Liuzzo e Sofia Sampognaro.