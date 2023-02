Numerosi sono gli strani episodi che accadono dinanzi le casse dei supermercati. Su uno non si può proprio sorvolare.

Qualsiasi cassiera al mondo potrà raccontarvi di quei poveri mariti, mandati dalle mogli a fare la spesa!

Eh già.. Si riconoscono subito: sguardo confuso, foglio in mano con su scritta la lista della spesa. Spesso sono li, fermi in un reparto, confusi ed impegnati in una telefonata con la moglie. Lei telefonicamente prova ad indicare all’uomo cosa comprare. Per questi mariti il supermercato rappresenta una zona X, l’acquisto di un prodotto errato sarà per le mogli un dramma! La cassiera a quel punto assume diversi ruoli: informatrice, psicologa, interprete.

Questi poveri mariti spesso non sanno il reparto nella quale cercare i prodotti, non sanno spesso la forma e la materia di ciò che devono comprare.

Confusi chiamano la cassiera: “Signorina, Signorina, oggi rischio di non pranzare! Mi indicherebbe dove posso trovare il sale rosa. / “Signorina, Signorina sto cercando lo sciogli calcare. Lo trovo tra i prodotti della cucina o tra quelli della casa? Gentilmente, lo potrebbe prendere lei?”.

La cassiera non può far altro che dare le giuste indicazioni ai clienti. Spesso però, anche questo diventa impossibile: “Signora sto cercando la pasta di pistacchio.” – “Vorrà dire il pesto di pistacchio!” risponde la cassiera. Se alle volte il cliente sbaglia a leggere ciò che è scritto sul foglietto, altre passa direttamente la chiamata alla cassiera, così da scaricare su di lei qualsiasi possibile critica che la moglie, senza alcun dubbio, farà sulla spesa fatta dal marito!

Poi c’è quel marito che, al momento di pagare, si rivolge alla cassiera dicendo: “Speriamo che non ho fatto errori, altrimenti oggi rischio di non pranzare!”.

L’ironia di questi mariti racconta la verità dell’essere donna e moglie puntigliosa ed esigente.

In fondo questi poveri uomini che ne sanno della differenza tra il sale rosa e quello iodato? Per quanto possa essere scontata non è detto che lo debbano sapere.

Caricarli di ansia non li aiuterà ma come dice un famosissimo e simpatico detto: Chi ha moglie, ha doglie!