Pompe di calore, torna a crescere il mercato: la sfida è ridurre costi e dipendenza dal gas

Dalle abitazioni agli stabilimenti industriali, le pompe di calore si candidano a diventare uno degli strumenti più importanti per ripensare il modo in cui produciamo e utilizziamo il calore. Dopo una fase di rallentamento, il mercato europeo mostra segnali di ripresa, mentre cresce l’attenzione verso una tecnologia che può contribuire a contenere i consumi di gas, migliorare l’efficienza energetica e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti.

La loro diffusione, tuttavia, non è ancora uniforme. Il costo dell’elettricità, l’investimento necessario per l’installazione e l’incertezza legata agli incentivi continuano a influenzare le decisioni di famiglie e imprese. La partita, quindi, non si gioca soltanto sull’innovazione tecnologica, ma anche sulla capacità di creare condizioni economiche favorevoli e politiche energetiche durature.

Un mercato europeo in ripresa

Il 2025 ha segnato un cambio di tendenza per il settore in Europa. Secondo i dati dell’Associazione europea delle pompe di calore, le vendite nei 21 Paesi monitorati sono aumentate del 13%, raggiungendo quota 2,9 milioni di apparecchi. La ripresa arriva dopo due anni difficili e conferma il peso delle condizioni di mercato e delle misure di sostegno sulle scelte dei consumatori.

La Germania si è distinta per la crescita delle installazioni, mentre l’Italia si è confermata tra i mercati europei più importanti per volumi di vendita. Il quadro, però, resta articolato: le caratteristiche degli edifici, il clima, il costo delle fonti energetiche e la stabilità delle agevolazioni determinano differenze significative tra un Paese e l’altro.

Le prospettive di medio periodo sono positive, ma non automatiche. Le stime dell’Agenzia internazionale dell’energia indicano che la domanda globale potrebbe aumentare sensibilmente entro il 2035. L’entità della crescita dipenderà soprattutto dalle politiche adottate, dagli investimenti e dalla convenienza economica delle soluzioni disponibili.

Perché possono fare la differenza nelle bollette

Il principio alla base delle pompe di calore è relativamente semplice: invece di generare calore bruciando un combustibile, trasferiscono energia termica dall’aria, dall’acqua o dal terreno verso gli ambienti da riscaldare. Molti sistemi possono inoltre essere utilizzati per il raffrescamento durante i mesi estivi.

Questa modalità di funzionamento consente di ottenere prestazioni energetiche elevate. In condizioni adeguate, una pompa di calore può essere da tre a cinque volte più efficiente di una caldaia a gas, anche se il rendimento effettivo dipende dal modello, dalla temperatura esterna e dalle caratteristiche dell’impianto.

L’efficienza, però, non coincide sempre con un risparmio immediato in bolletta. Se il prezzo dell’elettricità è elevato rispetto a quello del gas, il vantaggio economico può ridursi, anche quando il consumo energetico è inferiore. A questo si aggiunge la spesa iniziale, che può aumentare nel caso di edifici poco efficienti o impianti da adeguare.

Per favorire una diffusione più ampia servono quindi interventi capaci di rendere l’elettrificazione del riscaldamento accessibile anche alle famiglie che non possono sostenere investimenti elevati. Agevolazioni mirate, finanziamenti e tariffe energetiche più favorevoli possono contribuire a rendere la scelta conveniente nel lungo periodo.

Meno gas e maggiore sicurezza energetica

Il potenziale delle pompe di calore riguarda anche la dipendenza energetica. Ridurre il consumo di gas per il riscaldamento significa limitare l’esposizione alle oscillazioni dei prezzi internazionali e alle eventuali interruzioni delle forniture.

Nel 2025, gli impianti installati in Europa, Cina e Giappone hanno permesso di evitare complessivamente circa 53 miliardi di metri cubi di consumo di gas destinato al riscaldamento degli edifici, secondo le stime della IEA. Un risultato che mostra come l’efficienza possa tradursi anche in una maggiore resilienza dei sistemi energetici.

La diffusione di questi apparecchi comporta, naturalmente, una maggiore domanda di elettricità. Per questo la transizione deve essere accompagnata da reti adeguate, da una maggiore disponibilità di energia rinnovabile e da sistemi capaci di gestire i consumi in modo intelligente.

Le pompe di calore possono infatti essere integrate con strumenti digitali e accumuli termici, così da concentrare parte del funzionamento nelle ore in cui l’elettricità è più disponibile o meno costosa. In questo modo il riscaldamento può diventare anche una risorsa per rendere più flessibile il sistema elettrico.

Dalle case alle fabbriche: il potenziale industriale

Le opportunità non si fermano al settore residenziale. Le pompe di calore possono trovare applicazione in numerosi processi produttivi che richiedono calore a basse e medie temperature, come quelli dell’industria alimentare, cartaria e di alcuni comparti manifatturieri.

Tra gli utilizzi possibili figurano la produzione di acqua calda, la pastorizzazione e l’essiccazione. Un altro ambito interessante è il recupero del calore disperso durante le lavorazioni: energia che, attraverso impianti adeguati, può essere riutilizzata anziché persa.

Anche le reti di teleriscaldamento possono beneficiare di questa tecnologia. I grandi impianti sono in grado di recuperare energia termica da acque reflue, corsi d’acqua e attività industriali, distribuendola poi agli edifici collegati alla rete. Si tratta di una soluzione che può valorizzare risorse già disponibili sul territorio e ridurre il ricorso ai combustibili fossili.

Per trasformare queste possibilità in progetti concreti sono necessari investimenti, tempi di autorizzazione adeguati e una pianificazione che coordini le esigenze delle aziende con quelle delle infrastrutture energetiche.