Pogliese firma ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l’8 e il 9

Il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, firma l’ordinanza di chiusura temporanea delle scuole nei giorni di venerdì 8 e sabato 9 gennaio 2021, in attesa delle decisioni di Stato e Regione.

La chiusura riguarda i plessi scolastici di ogni ordine e grado, incluse le scuole dell’infanzia e gli asili nido, per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Il provvedimento è stato predisposto in attesa di emanazione agli atti delle decisioni dei governi nazionale e regionale in merito a indirizzi univoci per l’Isola.

“In questa condizione di perdurante incertezza- spiega Pogliese- è doveroso per quelle che sono le nostre competenze intervenire con misure di prevenzione che siano tempestive e idonee a contrastare il propagarsi anche potenziale del virus. Per questo chiudiamo le scuole di ogni ordine e grado domani e sabato, auspico ancora una volta- continua il primo cittadino- che entro lunedì venga fatta chiarezza e si provveda a chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado almeno per tutto il mese di Gennaio, in modo che si possa tornare in aula in presenza con maggiore serenità con dati migliori di quella attuali relativi alla diffusione del contagio in Sicilia e in Italia. Dobbiamo a tutti i costi evitare una nuova ondata e per questo sollecito gli organi preposti a intervenire con la necessaria risolutezza”.

G.G.