Playoff Serie B e C: Palermo tenta impresa, Catania vuole chiudere il discorso semifinale

Per Palermo e Catania è arrivato il momento di dare il massimo. Questa sera alle 20 i rosanero scenderanno in campo alle 20 contro il Catanzaro per tentare l’impresa di rimontare il 3-0 subito all’andata allo stadio Nicola Ceravolo domenica sera.

Nel tentativo di realizzare l’impresa e quindi sperare di sfidare in finale il Monza, che ieri ha eliminato non senza qualche fatica la Juve Stabia, il tecnico Pippo Inzaghi spera di vedere la squadra che durante la stagione ha imposto la legge del Barbera. I tifosi hanno risposto presente con pochi posti ancora liberi.

Il Catania invece, dopo il pareggio di domenica sera al Rigamonti Ceppi di Lecco, vuole chiudere i conti per l’accesso alla semifinale dei playoff questa sera nel match di ritorno al Massimino contro i lariani più piccoli.

Come si sa ai rossazzurri basterebbe ottenere un altro pari per estromettere il Lecco dalla corsa per la Serie B, ma ieri durante la consueta conferenza stampa pre partita il tecnico Domenico Toscano ha sottolineato come bisogna mantenere alta la concentrazione senza pensare al risultato finale davanti a un Massimino che si preannuncia gremito in ogni ordine di posto.

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