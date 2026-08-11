Un anno senza Pippo Baudo: L’Urlo ripercorre la storia di un’icona siciliana della televisione

Domenica 16 agosto 2026 sarà trascorso un anno dalla scomparsa di Pippo Baudo. Un anno senza uno dei volti più riconoscibili, autorevoli e longevi della televisione italiana, ma anche senza un uomo che, per la Sicilia e per i siciliani, ha rappresentato molto più di un semplice conduttore.

Dalla sua Militello in Val di Catania, Pippo Baudo ha attraversato oltre mezzo secolo di storia dello spettacolo italiano, diventando protagonista di una televisione capace di cambiare insieme al Paese. Ha portato sul piccolo schermo garbo, professionalità, ironia, cultura e quella capacità, non comune, di comprendere il pubblico e anticiparne gusti e desideri.

Per molti siciliani, però, Baudo è stato soprattutto un motivo di orgoglio. Un uomo partito da una piccola realtà della provincia di Catania e arrivato ai vertici dello spettacolo nazionale, fino a diventare una delle figure più autorevoli della televisione italiana. Una parabola che racconta anche l’idea di un successo costruito con il lavoro, la preparazione e una straordinaria capacità di reinventarsi.

Pippo Baudo, il presentatore per eccellenza

Nel corso della sua lunghissima carriera, Baudo ha finito per incarnare una figura quasi unica: quella del presentatore capace di essere, contemporaneamente, conduttore, autore, talent scout e protagonista della scena.

Ha guidato programmi che sono entrati nella memoria collettiva e ha attraversato generazioni di spettatori, passando dal varietà ai grandi eventi televisivi, dalla musica all’intrattenimento, senza perdere la centralità del rapporto con il pubblico.

Il suo nome è indissolubilmente legato anche al Festival di Sanremo, condotto per ben tredici edizioni, un record che racconta soltanto in parte il rapporto tra Baudo e la più importante manifestazione della musica italiana.

Ma ridurre la sua storia ai numeri sarebbe impossibile. Baudo è stato anche colui che ha intuito il talento di numerosi artisti, contribuendo a trasformare giovani promesse in protagonisti dello spettacolo italiano. Cantanti, comici, attori e personaggi televisivi hanno trovato nei suoi programmi uno spazio decisivo per affacciarsi al grande pubblico.

E proprio la capacità di “inventare” televisione è diventata uno dei tratti più celebri del suo personaggio. Una delle sue espressioni più note, «Questo l’ho inventato io», è entrata nel linguaggio popolare e, nel tempo, è diventata quasi una firma.

Dietro quella sicurezza, tuttavia, rimaneva un uomo profondamente legato alla propria storia e alle proprie origini.

Dalla Sicilia alle stelle

La vicenda umana e professionale di Baudo racconta anche una Sicilia capace di generare talenti destinati a lasciare un segno ben oltre i confini dell’Isola.

Militello in Val di Catania non è mai stata soltanto il luogo in cui era nato. È rimasta una parte fondamentale della sua identità, un riferimento al quale tornare anche dopo aver raggiunto i palcoscenici più importanti.

La sua sicilianità non si è mai limitata all’accento o al legame geografico. Era presente nel carattere, nell’orgoglio delle proprie origini, nella determinazione e in quella particolare combinazione di ironia e severità che appartiene a una certa cultura siciliana.

Baudo è stato, sotto questo aspetto, anche il simbolo dell’uomo che parte dal basso e riesce ad arrivare alle stelle senza dimenticare il punto di partenza.

L’ultimo saluto a Militello

Il 20 agosto 2025, nella sua Militello in Val di Catania, migliaia di persone si raccolsero per l’ultimo saluto a Pippo Baudo.

Tra i momenti più emozionanti ci fu l’uscita della bara, accompagnata dalle note dell’Intermezzo della Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. Una scelta dal forte valore simbolico, capace di evocare immediatamente quella Sicilia che Baudo aveva portato con sé durante tutta la sua vita.

In quel momento, il dolore per la scomparsa di un personaggio amatissimo si intrecciava alla consapevolezza che si stava chiudendo un capitolo della televisione italiana.

Con Baudo non scompariva soltanto un conduttore. Finiva un modo di intendere la televisione: quello dei grandi palcoscenici, delle dirette, degli eventi nazionali capaci di riunire davanti allo stesso schermo milioni di persone. Una televisione nella quale il presentatore aveva ancora un ruolo centrale e nella quale esperienza, cultura e capacità di improvvisazione potevano convivere.

Un anno dopo, la memoria continua

A un anno dalla sua scomparsa, L’Urlo ha scelto di non limitarsi a un unico articolo commemorativo.

Da oggi prenderà infatti il via una rassegna commemorativa dalla durata di 5 giorni dedicata a Pippo Baudo, un percorso a puntate attraverso le principali tappe della sua vita professionale e umana.

Sarà un viaggio nella sua carriera, dagli esordi agli anni della consacrazione, dai grandi varietà ai programmi che hanno fatto la storia della televisione, dalle tredici edizioni del Festival di Sanremo agli artisti scoperti e lanciati, fino alle esperienze che hanno segnato le diverse stagioni del suo lungo rapporto con il pubblico.

Ogni puntata proverà a raccontare un capitolo diverso, ricostruendo non soltanto i successi ma anche le intuizioni, gli incontri, le difficoltà e le trasformazioni di un professionista che ha saputo attraversare epoche televisive profondamente diverse.

Perché ricordare Pippo Baudo significa anche ricordare una parte della storia culturale italiana. E per L’Urlo significa soprattutto raccontare la storia di un siciliano che, partendo da Militello in Val di Catania, è riuscito a diventare patrimonio di un intero Paese.

Un anno dopo, dunque, il viaggio ricomincia.

Non per sostituire la memoria con la nostalgia, ma per provare a comprendere, puntata dopo puntata, chi è stato davvero Pippo Baudo e perché la sua televisione continua ancora oggi a parlare a più generazioni.

jacktoto

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