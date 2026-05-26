Etna Comics 2026 alza il sipario: tra omaggi a Pippo Baudo, inclusione e cultura pop

La splendida cornice del Palazzo della Cultura ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Etna Comics 2026, il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop che dal 30 maggio al 2 giugno trasformerà ancora una volta Le Ciminiere nel cuore pulsante dell’intrattenimento geek del Sud Italia.

A svelare le novità della nuova edizione sono stati il sindaco di Catania, Enrico Trantino, il direttore della manifestazione Antonio Mannino, il vicedirettore Gianluca Impegnoso e tutto lo staff organizzativo della kermesse, pronta ad accogliere migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e non solo.

L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente ricca e articolata, con ben tredici aree tematiche dedicate ai diversi mondi della cultura pop: fumetto, gaming, cinema, cosplay, videogiochi, musica e molto altro. Tra i ritorni più attesi spicca quello di TabooCom, curato da Fabiola Foti, progetto che quest’anno punterà i riflettori su un tema di forte rilevanza sociale: la lotta contro la violenza sulle donne, confermando la volontà del festival di unire intrattenimento e sensibilizzazione.

Importante anche la nuova collaborazione con Rai, che sarà Media Partner ufficiale2026 della manifestazione, contribuendo ad amplificare la portata nazionale dell’evento.

Grande emozione anche per l’omaggio dedicato a Pippo Baudo, autentica icona della televisione italiana, celebrato con una speciale variant del numero 3679 di Topolino, destinata a diventare uno dei pezzi più ricercati dai collezionisti e dagli appassionati Disney.

Non manca poi il legame con il territorio siciliano. Etna Comics 2026 renderà infatti omaggio alla Nike di Giardini Naxos, simbolo di resilienza e rinascita dopo i danni provocati dal ciclone Harry, in un tributo che unisce arte, memoria e identità locale.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Dal 30 maggio al 2 giugno, Le Ciminiere si preparano ad accogliere una nuova, travolgente invasione di appassionati, artisti e curiosi per un’edizione che promette spettacolo, emozioni e grandi sorprese.

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