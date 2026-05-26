Etna Comics 2026 alza il sipario: tra omaggi a Pippo Baudo, inclusione e cultura pop

di Tindaro Guadagnini

26 Maggio 2026

La splendida cornice del Palazzo della Cultura ha ospitato la conferenza stampa di presentazione di Etna Comics 2026, il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop che dal 30 maggio al 2 giugno trasformerà ancora una volta Le Ciminiere nel cuore pulsante dell’intrattenimento geek del Sud Italia.

A svelare le novità della nuova edizione sono stati il sindaco di Catania, Enrico Trantino, il direttore della manifestazione Antonio Mannino, il vicedirettore Gianluca Impegnoso e tutto lo staff organizzativo della kermesse, pronta ad accogliere migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e non solo.

L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente ricca e articolata, con ben tredici aree tematiche dedicate ai diversi mondi della cultura pop: fumetto, gaming, cinema, cosplay, videogiochi, musica e molto altro. Tra i ritorni più attesi spicca quello di TabooCom, curato da Fabiola Foti, progetto che quest’anno punterà i riflettori su un tema di forte rilevanza sociale: la lotta contro la violenza sulle donne, confermando la volontà del festival di unire intrattenimento e sensibilizzazione.

Importante anche la nuova collaborazione con Rai, che sarà Media Partner ufficiale2026 della manifestazione, contribuendo ad amplificare la portata nazionale dell’evento.

Grande emozione anche per l’omaggio dedicato a Pippo Baudo, autentica icona della televisione italiana, celebrato con una speciale variant del numero 3679 di Topolino, destinata a diventare uno dei pezzi più ricercati dai collezionisti e dagli appassionati Disney.

Non manca poi il legame con il territorio siciliano. Etna Comics 2026 renderà infatti omaggio alla Nike di Giardini Naxos, simbolo di resilienza e rinascita dopo i danni provocati dal ciclone Harry, in un tributo che unisce arte, memoria e identità locale.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Dal 30 maggio al 2 giugno, Le Ciminiere si preparano ad accogliere una nuova, travolgente invasione di appassionati, artisti e curiosi per un’edizione che promette spettacolo, emozioni e grandi sorprese.

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Tindaro Guadagnini