Giuseppe Fontanarosa ospite a Etna Comics 2026: il fascino dei geroglifici arriva a Catania

Dal 30 maggio al 2 giugno 2026, la città di Etna Comics 2026 tornerà ad accendersi con la cultura pop, il fumetto, il gaming e la divulgazione culturale. Tra gli ospiti più attesi della quattordicesima edizione della manifestazione, in programma presso Le Ciminiere, ci sarà anche Giuseppe Fontanarosa, noto sui social come “ilprofessoresiciliano”.

Divulgatore culturale e specialista in geroglifici, Fontanarosa porterà al pubblico di Etna Comics il fascino intramontabile dell’antico Egitto attraverso incontri e approfondimenti dedicati ai misteri della civiltà faraonica. Con oltre quindici anni di esperienza nel settore, lo studioso ha avuto accesso a importanti documenti originali egizi, tra cui il celebre Libro dei Morti, i Testi delle Piramidi e altri preziosi reperti storici e culturali.

Grazie alla sua attività divulgativa sui social network, Giuseppe Fontanarosa è riuscito negli anni ad avvicinare migliaia di giovani e appassionati allo studio dell’antico Egitto, rendendo accessibili temi complessi con un linguaggio moderno e coinvolgente.

Durante la manifestazione sarà presente anche presso lo stand de Il Tempio della Nona Arte, punto di riferimento per appassionati di fumetto, arte e cultura nerd, dove i visitatori potranno incontrarlo e partecipare a momenti di confronto e approfondimento.

La presenza di Fontanarosa conferma ancora una volta la volontà di Etna Comics di ampliare i propri orizzonti culturali, creando un ponte tra intrattenimento e conoscenza. Un appuntamento imperdibile per curiosi, studiosi e amanti delle civiltà antiche.

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