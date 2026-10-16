Pietrangelo Buttafuoco, laurea honoris causa in Economia dall’Università Kore di Enna

Il conferimento della laurea magistrale honoris causa in Economia e Direzione delle Imprese all’Università Kore di Enna è arrivato al termine di un iter avviato su proposta del Consiglio del Corso di laurea e del Dipartimento di Scienze economiche e giuridiche dell’ateneo. La proposta ha ottenuto l’approvazione unanime del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, prima del decreto ministeriale che ha reso possibile il conferimento.

La motivazione richiama la capacità di Buttafuoco di coniugare un profilo intellettuale di alto livello con competenze nella gestione delle realtà culturali. Un percorso nel quale la cultura non è soltanto espressione artistica e produzione di idee, ma anche un settore che richiede programmazione, sostenibilità economica e innovazione strategica.

La cerimonia ha previsto la laudatio del rettore emerito Giovanni Puglisi, la lettura della motivazione da parte del direttore del Dipartimento, Raffaele Scuderi, e il conferimento del titolo da parte del rettore Paolo Scollo. A seguire, Buttafuoco ha tenuto la sua lectio magistralis.

Dalla scrittura alla guida della Biennale di Venezia

Nato a Catania il 2 settembre 1963, Pietrangelo Buttafuoco ha costruito negli anni un percorso che attraversa giornalismo, letteratura e management culturale. La sua attività lo ha portato a ricoprire incarichi di responsabilità in diverse istituzioni, fino alla presidenza della Fondazione La Biennale di Venezia.

Il riconoscimento dell’Università Kore valorizza proprio questa pluralità di esperienze: la capacità di muoversi tra elaborazione culturale e gestione organizzativa, in un ambito nel quale la progettazione artistica si confronta con questioni economiche, strategiche e amministrative.

La cultura viene così considerata anche come una risorsa capace di generare sviluppo, favorire il dialogo tra territori e istituzioni e contribuire alla crescita della società.

Un legame con la Sicilia e il territorio ennese

La laurea conferita a Buttafuoco assume un significato particolare anche per il legame con la sua terra d’origine. Nato in Sicilia e legato alle proprie radici familiari ennesi, lo scrittore rappresenta una figura che ha portato il proprio percorso professionale in contesti culturali di rilievo nazionale e internazionale.

Con questo riconoscimento, l’Università Kore sottolinea il valore di un’esperienza che unisce pensiero, progettualità e capacità di governo delle istituzioni. Un’occasione per ribadire come cultura e impresa possano dialogare e contribuire, insieme, alla costruzione di nuove prospettive di sviluppo.