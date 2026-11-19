È morto a 82 anni Piero Vigorelli, giornalista che ha attraversato diverse stagioni dell’informazione italiana, dalla carta stampata alla televisione, fino all’esperienza nelle istituzioni. Il suo percorso professionale ha spaziato dal quotidiano Il Messaggero alla Rai, passando successivamente per Mediaset, dove ha ricoperto incarichi dirigenziali e condotto programmi di approfondimento.

Tra le esperienze televisive che hanno segnato la sua carriera c’è soprattutto Detto tra Noi – La cronaca in diretta, trasmissione di Rai 2 che debuttò nel febbraio 1991 e che rappresentò uno dei primi esempi di un modello televisivo costruito attorno alla cronaca, all’attualità, ai collegamenti e alle storie raccontate in diretta. Un format che, per impostazione e approccio, diede il là all’esplosione dell’attuale Vita in Diretta, programma che negli anni ha consolidato proprio questo modo di raccontare la quotidianità, i fatti e i protagonisti della società italiana.

Detto tra Noi, l’antenato di Vita in Diretta

Nel febbraio del 1991, su Rai 2, Vigorelli portò in televisione Detto tra Noi, trasmissione che successivamente sarebbe stata identificata anche con il titolo La Cronaca in Diretta per poi assumere le successive denominazioni di L’Italia in Diretta e La Vita in Diretta. Un programma che puntava a raccontare i fatti del giorno attraverso un linguaggio televisivo dinamico, alternando approfondimenti, testimonianze, collegamenti e vicende di cronaca.

L’idea era quella di avvicinare il pubblico agli avvenimenti, non limitandosi alla semplice esposizione delle notizie, ma dando spazio alle persone, alle storie e ai contesti che accompagnavano i fatti. Un’impostazione che anticipava alcuni dei meccanismi diventati negli anni caratteristici dei programmi di informazione e intrattenimento diurno.

In questo senso, Detto tra Noi rappresenta una delle esperienze che hanno contribuito a costruire un modello di televisione nel quale l’attualità si intreccia con il racconto, la cronaca con le testimonianze e l’informazione con la dimensione più quotidiana. Una formula che oggi trova una delle sue espressioni più riconoscibili in Vita in Diretta, pur attraverso evoluzioni editoriali e televisive avvenute nel corso dei decenni.

Vigorelli condusse la trasmissione fino all’aprile del 1994, prima di assumere un nuovo incarico all’interno della Rai.

Dagli esordi al Messaggero, fino alla direzione della Tgr

Nato in Svizzera il 15 giugno 1944, Piero Vigorelli, il cui nome alla nascita era Pier Lombardo Vigorelli, era figlio dello scrittore e critico letterario Giancarlo Vigorelli e di Vittoria De Fazio, sceneggiatrice e aiuto regista.

La sua carriera giornalistica aveva preso avvio negli anni Settanta. Dopo le prime esperienze, nel 1974 entrò nella redazione del Messaggero, dove lavorò per quindici anni, occupandosi di cronaca, politica e affari internazionali, con esperienze anche come giornalista parlamentare e corrispondente da Parigi.

Nel 1989 lasciò il quotidiano romano per dedicarsi alla televisione. Il passaggio alla Rai segnò una fase importante del suo percorso professionale, con la creazione e la conduzione di Detto tra Noi.

Dal 1994 al 1996 Vigorelli fu direttore della Tgr, la Testata giornalistica regionale della Rai. Anche qui fu un vero e proprio innovatore, in quanto, secondo quanto riportato nelle ricostruzioni della sua carriera, introdusse la terza edizione del Tg regionale e contribuì anche allo sviluppo delle prime forme di diffusione online delle notizie dei telegiornali e dei giornali radio locali.

L’esperienza a Mediaset e i programmi televisivi

Nel 1997 Vigorelli approdò a Mediaset, dove ricoprì incarichi di rilievo all’interno di Videonews e del Tg5, diventando vicedirettore di Videonews e successivamente del Tg5.

Nel corso della sua esperienza nel gruppo televisivo partecipò anche alla direzione di Verissimo e alla conduzione di Miracoli, programma di approfondimento trasmesso su Rete 4.

Il suo percorso professionale non si limitò però al giornalismo e alla conduzione. Dal 2010 al 2013 presiedette Telecom Italia Media Broadcasting, società impegnata nel settore delle infrastrutture televisive.

Ponza, l’isola del cuore e l’esperienza da sindaco

Accanto alla carriera giornalistica e televisiva, Vigorelli coltivò un legame profondo con Ponza, isola che aveva scelto come luogo del cuore e che nel 2012 decise di amministrare.

Fu eletto sindaco e rimase alla guida del Comune fino al 2017, affiancando così all’attività professionale un’esperienza politica e amministrativa.

La comunità di Ponza ha espresso cordoglio per la sua scomparsa, ricordando il rapporto speciale che lo legava all’isola e l’impegno profuso durante gli anni da amministratore.