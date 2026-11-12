Addio a Toni Capuozzo, si spegne a 77 anni una delle grandi voci del giornalismo italiano

Dagli orrori della guerra nei Balcani ai reportage per Mediaset, una vita trascorsa a raccontare il mondo attraverso le sue ferite. Poche settimane fa aveva annunciato di essere malato di tumore.

Il giornalismo italiano perde una delle sue firme più riconoscibili. È morto oggi, 12 novembre 2026, all’età di 77 anni, Toni Capuozzo, giornalista, scrittore e storico inviato di guerra, volto noto della televisione italiana e protagonista per decenni del racconto dei principali conflitti internazionali.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nelle ultime ore. Una morte che arriva a poche settimane dall’annuncio pubblico della malattia: lo scorso ottobre, infatti, Capuozzo aveva raccontato di avere un tumore, scegliendo di condividere con il pubblico una notizia personale senza rinunciare alla riservatezza che aveva sempre contraddistinto la sua vita privata.

«Proverò ad affrontarlo come sono capace», aveva scritto, facendo riferimento anche all’aiuto dei medici e agli affetti delle persone più vicine.

Nato a Palmanova, in provincia di Udine, il 7 dicembre 1948, Toni Capuozzo aveva costruito una carriera professionale attraversando alcuni dei luoghi più difficili e tormentati del pianeta. Il suo nome è rimasto legato soprattutto al giornalismo di guerra, a quella capacità di entrare nelle pieghe dei conflitti e raccontare non soltanto gli eventi, ma soprattutto le persone che ne subiscono le conseguenze.

Dall’America Latina ai Balcani, dall’Afghanistan agli scenari internazionali più complessi, Capuozzo ha documentato guerre, crisi umanitarie e tragedie collettive, diventando uno dei reporter più conosciuti del panorama televisivo nazionale.

La sua lunga esperienza professionale lo ha portato a collaborare con importanti testate e successivamente a diventare uno dei volti storici dell’informazione Mediaset. Dal Tg5 al Tg4, passando per Studio Aperto, ha firmato servizi e approfondimenti, conducendo per anni anche il programma «Terra!», spazio dedicato all’attualità e al reportage.

Ma nella sua storia professionale c’è anche una vicenda profondamente umana, quella del piccolo Kemal, il bambino conosciuto durante la guerra in Bosnia e portato in Italia dopo essere rimasto ferito e aver perso la madre nell’assedio di Sarajevo. Per cinque anni Kemal ha fatto parte della famiglia di Capuozzo, in un legame che sarebbe rimasto profondo anche dopo il suo ritorno dal padre biologico.

Una storia che racconta molto dell’uomo, oltre che del giornalista: perché dietro la telecamera e gli scenari di guerra c’era anche la capacità di lasciarsi coinvolgere dalle tragedie incontrate lungo il proprio cammino.

Capuozzo non è stato soltanto un cronista dei conflitti. È stato anche uno scrittore, un osservatore della contemporaneità e una voce spesso riconoscibile per il suo stile diretto, indipendente e talvolta controcorrente. Nel corso della sua carriera non sono mancati dibattiti e polemiche, ma il suo percorso professionale ha lasciato un segno importante nel mondo dell’informazione italiana.

La sua scomparsa chiude una pagina significativa del giornalismo televisivo, quello dei grandi inviati che raggiungevano i luoghi delle tragedie per raccontarli direttamente, mettendo al centro le testimonianze, i volti e le storie delle persone.

Oggi resta il ricordo di un professionista che ha attraversato la storia contemporanea con il taccuino e la telecamera, raccontando guerre lontane che, attraverso il suo lavoro, diventavano vicine.

Con Toni Capuozzo se ne va una voce che per decenni ha dato forma e parole alle ferite del mondo.