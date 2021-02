Piana di Catania, assegnati 25 milioni al Consorzio di Bonifica

La Regione è pronto ad intervenire per scongiurare il dissesto idrologico che potrebbe colpire la Piana di Catania.

Assegnati così 25 milioni di euro al Consorzio di bonifica della piana di Catania. Ad annunciarlo è stato stamani il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una visita presso un cantiere del Consorzio che si sta occupando del rifacimento di un tratto della condotta di distribuzione, risalente agli anni Settanta.

«Non c’è futuro per l’agricoltura siciliana – ha spiegato il presidente Musumeci – se non si comincia da un serio Piano delle acque. E noi lo stiamo facendo, dopo quarant’anni di inerzia».

La dotazione è stata assegnata dalla Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione. Con l’occasione, Musumeci ha incontrato anche il commissario Francesco Nicodemo, il direttore e i dirigenti tecnici del Consorzio.