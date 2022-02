Petizione popolare del circolo etneo di Legambiente

Il circolo etneo di Legambiente ha lanciato una petizione popolare rivolta anche al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Se i Parchi Nazionali possono essere definiti “aree di eccezionale importanza e complessità naturalistica, di vasta estensione e di valore e interesse internazionali, rappresentative di ambienti unici o tipici di un certo territorio, famosi anche per la presenza di particolari entità o associazioni vegetali o animali”, l’Etna e il suo comprensorio hanno tutte le carte in regola per diventare il secondo Parco Nazionale in Sicilia”, scrivono nella nota.

Il vulcano più alto e attivo d’Europa, è un’enorme bacino di biodiversità caratterizzato da oltre mille specie e quasi un centinaio di endemismi, biotopi, complessi di habitat estesi a carattere eterogeneo, ampie formazioni boschive secolari, ma anche storia, arte e cultura.

“Potrebbe sembrare una sconfitta dell’autonomia siciliana quella di propendere per l’istituzione del Parco Nazionale, invero è cosa ben diversa. – aggiungono – . Un Parco Nazionale infatti può contare su un’ampia autonomia e disponibilità economica, su una maggiore considerazione da parte degli organi dell’Unione Europea e su rapporti diretti con il Ministero. Inoltre godrebbe di visibilità mediatica (brand di valore notevolmente più elevato), attenzione da parte delle istituzioni sui problemi e soprattutto una più efficace tutela ambientale, consentendo un margine di manovra più ampio all’Ente stesso, limitando interessi e particolarismi.

Valorizzare il patrimonio naturalistico

“L’istituzione del Parco Nazionale dell’Etna può diventare il reale strumento per valorizzare l’inestimabile patrimonio naturalistico e per puntare a obiettivi di eccellenza in termini di qualità ecologica e socio-economica. Inoltre può rappresentare la soluzione all’immobilismo burocratico dell’amministrazione regionale e l’espressione di un’idea nuova e dinamica di tutela delle risorse naturali e di promozione di uno sviluppo realmente sostenibile del territorio”, conlcudono.

Nell’ambito della campagna “Preziose per Natura”, Legambiente Sicilia ha redatto il “Dodecalogo per la natura e la biodiversità” che prevede, tra gli altri, l’obiettivo di trasformare il Parco regionale dell’Etna in Parco Nazionale.

In tale contesto il Circolo Etneo di Legambiente si fa promotore per il 2022 di una serie di iniziative mirate a raggiungere questo importante traguardo.