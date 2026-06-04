Pesce scorpione avvistato a Punta Secca: nuova presenza tropicale nei mari della Sicilia

di Giuliano Spina

4 Giugno 2026

Il pesce scorpione arriva nelle acque di Punta Secca

Il Mediterraneo continua a trasformarsi sotto gli effetti dei cambiamenti climatici e della crescente diffusione di specie provenienti da altre aree del pianeta. Tra queste c’è il pesce scorpione, considerato dagli esperti una delle specie aliene più invasive e monitorate degli ultimi anni.

Proprio nei giorni scorsi un esemplare di pesce scorpione occidentale (Pterois miles) è stato individuato nelle acque della provincia di Ragusa, al largo di Punta Secca, la località resa celebre dalla fiction del Commissario Montalbano.

La scoperta al largo della costa ragusana

L’animale è stato avvistato e successivamente catturato a circa venti metri di profondità da Federico Brugaletta, subacqueo esperto e collaboratore del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso. Si tratta di una scoperta particolarmente significativa perché conferma la progressiva espansione della specie lungo le coste siciliane.

L’esemplare recuperato sarà ora sottoposto a specifiche analisi scientifiche che permetteranno di raccogliere nuovi dati sulla distribuzione del pesce scorpione nel Mediterraneo e sulle sue capacità di adattamento agli ecosistemi locali.

Il ruolo della Citizen Science nel monitoraggio delle specie aliene

La scoperta rientra nelle attività di monitoraggio promosse dal Museo Civico di Storia Naturale di Comiso attraverso un progetto di Citizen Science che coinvolge pescatori, subacquei e semplici cittadini nell’osservazione e nella segnalazione delle specie marine presenti lungo il litorale ragusano.

Grazie a questa rete di collaborazione è possibile individuare rapidamente nuove presenze e fornire agli studiosi informazioni preziose per comprendere l’evoluzione degli ecosistemi marini.

Perché il Mediterraneo ospita sempre più specie tropicali

L’avvistamento conferma inoltre il ruolo della Sicilia come una delle principali porte d’ingresso delle specie tropicali nel Mediterraneo. Le temperature delle acque sempre più elevate e la posizione geografica dell’isola favoriscono infatti l’arrivo e l’insediamento di organismi provenienti da mari più caldi.

Il pesce scorpione, originario dell’Oceano Indiano e del Mar Rosso, negli ultimi anni ha ampliato progressivamente il proprio areale, arrivando non solo nel Mediterraneo orientale ma anche in diverse aree dell’Adriatico e del Tirreno.

Per gli esperti il fenomeno rappresenta un importante indicatore dei cambiamenti in corso nei nostri mari e rende sempre più necessario il monitoraggio costante delle specie aliene, sia per comprendere gli effetti sugli ecosistemi locali sia per valutare eventuali impatti sulla biodiversità marina.

Gianni Insacco: «Nessun allarmismo, ma è importante informare»

Il direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Comiso, Gianni Insacco, parla di questa splendida scoperta: «Questa specie è di origine tropicale proveniente esattamente dall’Oceano Indiano e vive anche in Mar Rosso. Nel 1991 il primo esemplare venne catturato lungo le coste israeliane e poi si è spinto verso la parte orientale del bacino del Mediterraneo ed è una specie comunissima in Grecia, a Cipro, a Rodi e in Turchia. Ogni animale selvatico è pericoloso e non bisogna creare allarmismo, anche se la popolazione va informata della presenza di questa specie. A causa dell’aumento delle temperature si svuotano le nicchie ecologiche nostrane per essere occupate da quelle di provenienza tropicale».
La specie è stata consegnata al Museo «perché già dal 2015 al Museo si fa una campagna di informazione di avvistamento delle specie tropicali. Abbiamo anche creato delle locandine tramite le quali i pescatori sanno di avvisarci ogni volta che troviamo specie particolari. Questo esemplare appartiene alla specie che si sta diffondendo nel Mediterraneo. E’ una specie molto tranquilla, in quanto non aggredisce i bagnanti, anche se il veleno è tossico e può provocare dolori molto seri. L’unico antidoto è l’acqua calda e nelle coste americane addirittura viene anche cucinato, il che lo rende una possibile risorsa culinaria futura».

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Giuliano Spina