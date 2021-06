Pesca illegale: sequestrati 4 tonnellate di tonno rosso

Nella tarda mattinata di oggi è stata portata a compimento una complessa operazione della Guardia Costiera di Catania, finalizzata al contrasto e alla repressione di condotte illecite, relative alla cattura ed alla commercializzazione di Tonno rosso pescato illegalmente, attività di controllo regolamentata dai trattati europei sulla protezione e tutela dall’estinzione della specie ittica.

Durante i controlli effettuati su furgoni isotermici sono stati individuati 22 esemplari di tonno rosso privo di documentazione che ne attestasse la tracciabilità, i quali sono stati depositati presso idonea cella di conservazione, in attesa del campionamento della stamina per accertarne la commestibilità a cura del personale medico veterinario dell’ASP di Catania e, quindi, se idoneo al consumo umano sarà devoluto in beneficenza al Banco Alimentare della Sicilia, che provvederà alla distribuzione in favore delle famiglie più

indigenti.

L’attività svolta dagli uomini della Guardia Costiera di Catania ha portato alla contestazione a carico dei trasportatori di due verbali amministrativi per un importo totale complessivo di € 5.332‬.