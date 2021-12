Per “Una stagione a 4 stelle” lo spettacolo “Caro papà”

Sabato 4 e domenica 5 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania andrà in scena “Caro papà”, spettacolo di Gilberto Idonea.

Come ogni anno “Una stagione a 4 stelle” rende omaggio al suo storico fondatore Gilberto Idonea.

A tre anni dalla sua prematura scomparsa, al Metropolitan di Catania sabato 4 e domenica 5 dicembre “Caro papà”, spettacolo scritto dallo stesso Gilberto Idonea.

Lo spettacolo oggi vede in scena il figlio Alessandro Idonea, che ne firma anche la regia, insieme a Gino Astorina, Giovanna Criscuolo, Carlo Kaneba, Manuela Ventura, Salvo Disca, Enrico Pappalardo, Federica Fischetti, Antonella Cirrone e Giuseppe Brancato.

Una commedia che è stata definita “un treno in piena corsa”. Un testo che è un continuo susseguirsi di risate per lo spettatore che dovrà attendere fino alla fine la risoluzione del grande bluff. Il protagonista è Stefano, uomo perennemente sommerso dai debiti nonostante la sua carriera di autore di varietà. Agli opposti il fratello Giuseppe, onesto ed equilibrato lavoratore, che nonostante il tempo continua a credere alle fantasiose invenzioni che il fratello utilizza per estorcergli il denaro.

Tra una risata e una canzone, il piacere anche di riscoprire il piacere del dialetto in una commedia che, come afferma Alessandro Idonea «potrebbe farci dimenticare, almeno per qualche ora, i problemi legati alla crisi pandemica».

“Una stagione a 4 stelle” Gilberto Idonea 2022

In attesa della nuova stagione 2022 è possibile acquistare gli abbonamenti per “Una stagione a 4 stelle – Gilberto Idonea 2022” al Teatro Metropolitan di Catania. La nuova stagione prenderà il via ufficialmente con “Il test di Jordi Vallejo il 22 e il 23 gennaio 2022. Proseguirà il 19 e il 20 febbraio con “Gatta ci cova” di Antonino Russo Giusti, il 12 e il 13 marzo con “Italiani brava gente”. La stagione si concluderà il 14 e il 15 maggio con “La fortuna con l’effe maiuscola” di Eduardo De Filippo ed Armando Curcio.