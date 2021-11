“Una stagione a 4 stelle” al Metropolitan di Catania

Questa domenica al Teatro Metropolitan di Catania l’ultima replica di “Siciliano per caso?” per il cartellone de “Una stagione a 4 stelle”.

“Siciliano per caso?” è uno spettacolo contenitore scritto da Roberto D’Alessandro e Andrea Lolli per esaltare le qualità di Gianfranco Jannuzzo.

L’attore agrigentino sul palco interpreterà decine di personaggi dai dialetti diversi che si trovano in divertenti situazioni comiche. Jannuzzo incarnerà Giovanni Pattarizzuti che parte dalla Sicilia dove è nato per girare l’Italia in cerca di un luogo e una realtà differente. Tantissimi i luoghi così come i personaggi che incontrerà.

Jannuzzo: «Quando con la mia famiglia ci siamo trasferiti da Agrigento a Roma, io parlavo con spiccato accento siciliano. E tutti mi chiedevano “E’ siciliano, per caso?”. Da qui il titolo dello spettacolo».

«Sono particolarmente felice, e trovo che sia di buon auspicio – ha detto Alessandro Idonea – ritornare a teatro offrendo al nostro pubblico lo spettacolo di Gianfranco Jannuzzo, un artista di grande successo, ma anzitutto un carissimo amico mio e di mio padre. Non avrei potuto sperare in una ripartenza migliore di questa. Sono sicuro che il pubblico catanese saprà premiarci».

Gli altri spettacoli de “Una Stagione a 4 stelle – Gilberto Idonea” 2021-2022



4 e 5 dicembre 2021

“Caro papà” di Gilberto Idonea, con Alessandro Idonea, che ne firma anche la regia, e Gino Astorina (recupero della stagione precedente).

22 e 23 gennaio 2022

“Il test” di Jordi Vallejo, con Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchivengono e Roberto Ciufoli che firma anche la regia.

19 e 20 febbraio 2022

“Gatta ci cova” di Antonino Russo Giusti con Bruno Torrisi, Giovanna Criscuolo e Alessandro Idonea, che riprende la regia del padre.

12 e il 13 marzo 2022

“Italiani brava gente”, di Enrico Maria Falconi con Elena Russo, Ester Botta, Alessandro Sparacino, Peppe Piromalli, Federica Corda e lo stesso Enrico Maria Falconi.

23 e il 24 aprile 2022

“Ma tu, che lavoro fai?” di e con Toti e Totino, regia di Roberto Spicuzza.