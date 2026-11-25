Dai ricordi d’infanzia tra Procida e Napoli alle canzoni che hanno accompagnato la sua carriera, PEPPE BARRA apre i suoi “disordinati appunti” e li condivide con il pubblico. Tra un racconto e una canzone, riaffiorano gli anni della Nuova Compagnia di Canto Popolare e quelli trascorsi in scena accanto a sua madre, Concetta Barra.

Prodotto dall’Associazione culturale Progetto Teatrando, nell’ambito della nuova stagione teatrale “Teatro Musco 2026-2027”, la cui direzione artistica è affidata a Francesca Ferro, “Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti” è in programma – dall’8 al 10 dicembre 2026 – al Teatro Abc di Catania, con il M° Luca Urciolo al pianoforte e la regia di Francesco Esposito.

Biglietti disponibili ai link:

https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=709039

https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=701030

Figlio d’arte e protagonista di una lunga carriera, PEPPE BARRA ha legato il proprio nome alla riscoperta della cultura musicale napoletana e a un modo di stare in scena che unisce parola, canto e gesto. La sua traiettoria comprende teatro di ricerca, musica popolare e collaborazioni che hanno segnato il secondo Novecento italiano.

Nel suo lavoro convivono ironia, malinconia e memoria orale. È questa miscela a rendere ogni suo ritorno in teatro un fatto atteso, soprattutto per gli spettatori che ne conoscono la capacità di piegare registri diversi dentro una presenza scenica sempre netta.

È l’istrionico mattatore di “Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti”. Un dialogo senza filtri con la platea, nel quale la cosiddetta quarta parete si dissolve e il pubblico diventa parte integrante del gioco teatrale.

La maschera sarcastica, la straordinaria versatilità vocale e l’inconfondibile capacità di passare dalla comicità alla commozione fanno di BARRA un performer capace di restituire, ogni volta, le mille sfumature dell’animo partenopeo.

Francesco Esposito alla regia

La regia è firmata da Francesco Esposito, chiamato a incorniciare un artista che ha fatto dell’invenzione dal vivo una cifra costante. In un lavoro con il Maestro naturalizzato napoletano, il disegno registico non può che misurarsi con tempi, inflessioni e libertà di un attore-cantante abituato a trasformare il repertorio in materia viva.

Non un semplice recital, ma una scena che si alimenta del corpo e della voce di un interprete che ha costruito il proprio teatro nella vicinanza con chi ascolta.

“Buonasera a tutti – dai miei disordinati appunti” verrà rappresentato all’Abc da martedì 8 a giovedì 10 dicembre 2026. Una presenza che conferma il ruolo del Teatro catanese come sede dei grandi nomi ospitati in città. Per il pubblico etneo è l’occasione di ritrovare sul palco un interprete che appartiene alla storia della scena italiana e che continua a misurarsi con il presente senza smarrire il legame con le proprie radici artistiche.