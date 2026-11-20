Liberamente ispirato al caso delle sorelle Papin, lo spettacolo racconta la storia di Claire e Solange, due domestiche intrappolate in un rituale di travestimenti, ossessioni e desiderio di ribellione. Con Nadia De Luca e Francesca Ferro, per la regia di Guglielmo Ferro.

Il teatro torna a esplorare i lati più oscuri dell’animo umano con «Le Serve», il dramma di Jean Genet in scena al Teatro ABC di Catania. La produzione, interpretata da Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro, con la regia di Guglielmo Ferro e la traduzione di Giorgio Caproni, conduce il pubblico in un universo psicologico inquieto, dove il confine tra realtà e finzione diventa sempre più fragile.

Liberamente ispirata al caso delle sorelle Papin, la pièce racconta il rapporto tormentato tra Claire e Solange, due domestiche legate alla propria padrona da una relazione di subordinazione, rivalità e rancore. In sua assenza, le due donne danno vita a un rituale segreto: indossano i suoi abiti, ne imitano i gesti e si scambiano i ruoli, trasformando la rappresentazione in una forma di ribellione contro l’autorità che le domina.

Lo spettacolo è in programma al Teatro ABC dal 19 al 22 novembre, con le repliche di venerdì 20 alle ore 21, sabato 21 alle 17.30 e domenica 22 alle 18.

Claire e Solange, il gioco dei ruoli e il desiderio di ribellione

Al centro del testo di Genet c’è un rapporto di potere che si manifesta attraverso gesti quotidiani, gerarchie sociali e tensioni mai risolte. Claire e Solange, private della possibilità di affermare liberamente la propria identità, cercano nel gioco teatrale uno spazio in cui immaginare una realtà diversa.

Quando la padrona non è presente, le due cameriere costruiscono una sorta di cerimonia clandestina. Attraverso i vestiti, le parole e i comportamenti della donna che servono, si appropriano temporaneamente della sua identità e sperimentano un ribaltamento dei ruoli. La subordinazione lascia così spazio alla fantasia di potere e vendetta.

Ma il rituale, ripetuto fino all’ossessione, finisce per diventare una prigione. La distinzione tra ciò che è recitato e ciò che viene realmente desiderato si fa sempre più sottile, mentre la tensione psicologica cresce fino a condurre le protagoniste verso un epilogo tragico.

Il caso delle sorelle Papin e la forza perturbante del testo

Il dramma di Jean Genet trae ispirazione dalla vicenda delle sorelle Christine e Léa Papin, due domestiche francesi protagoniste di un caso di cronaca che sconvolse la Francia nel 1933. La loro storia, segnata da un duplice omicidio ai danni delle datrici di lavoro, offrì allo scrittore lo spunto per una riflessione teatrale sui rapporti di classe, sulla repressione e sulle tensioni nascoste dietro la quotidianità del lavoro domestico.

Genet trasforma quel riferimento in un’opera che va oltre la ricostruzione di un fatto di cronaca. Le protagoniste diventano figure simboliche di una condizione di subordinazione e di un desiderio di emancipazione che si esprime attraverso l’identificazione con chi detiene il potere.

La messinscena diretta da Guglielmo Ferro valorizza proprio questa dimensione ambigua e claustrofobica, nella quale il teatro diventa uno spazio di confronto tra identità, sopraffazione e desiderio di libertà.

Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro sul palco del Teatro ABC

A dare corpo alle tre figure femminili sono Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro. La loro interpretazione si confronta con un testo complesso, nel quale le relazioni tra i personaggi sono attraversate da contraddizioni, rivalità e continui cambiamenti di prospettiva.

La regia di Guglielmo Ferro mette al centro la dimensione psicologica della pièce, facendo emergere la fragilità delle protagoniste e la natura profondamente teatrale del loro rituale. Gli abiti, i gesti e le parole diventano strumenti attraverso cui le due domestiche cercano di sottrarsi alla propria condizione, ma anche elementi di un gioco pericoloso nel quale rischiano di perdere sé stesse.

«Le Serve» si conferma così un’opera capace di interrogare il presente attraverso temi universali: la disuguaglianza, il rapporto tra individuo e potere, la costruzione dell’identità e il bisogno di riconoscimento.