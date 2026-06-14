Patti Comics 2026, partenza col botto: il Parco Robinson si trasforma nella capitale siciliana della cultura pop

Una prima giornata all’insegna dell’entusiasmo, della creatività e della passione per il mondo nerd. Ha preso ufficialmente il via al Parco Robinson il Patti Comics 2026, la manifestazione dedicata a fumetti, videogiochi, cosplay, giochi da tavolo e cultura pop che per due giorni trasforma la città di Patti in un punto di riferimento per migliaia di appassionati provenienti da tutta la Sicilia.

Fin dalle prime ore del pomeriggio il parco è stato animato da visitatori di tutte le età, famiglie, collezionisti, gamer e cosplayer che hanno colorato i viali della struttura con costumi ispirati ai personaggi più celebri dell’universo anime, manga, cinema e videogiochi.

Grande partecipazione anche nelle aree dedicate agli espositori, dove artisti, illustratori, associazioni e realtà del settore hanno presentato le proprie opere, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare autori, scoprire nuove pubblicazioni e condividere la passione per il fumetto.

Tra gli elementi più apprezzati della giornata, gli incontri con gli ospiti della manifestazione e le attività dedicate all’intrattenimento, che hanno contribuito a creare un clima di festa e partecipazione. Non sono mancati momenti dedicati al gaming, alle sfide videoludiche e alle attività collaterali che hanno coinvolto visitatori di ogni età.

Il Patti Comics conferma così la propria crescita, consolidandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama della cultura pop siciliana. L’evento, organizzato grazie alla collaborazione tra associazioni, volontari e istituzioni locali, continua a rappresentare un’importante occasione di promozione culturale e turistica per il territorio.

L’attesa ora è tutta per la seconda giornata, che promette nuovi incontri, spettacoli, contest cosplay e momenti di aggregazione destinati a richiamare ancora una volta un grande pubblico.

Se il debutto è stato un successo, il weekend del Patti Comics è soltanto all’inizio.