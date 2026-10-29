Addio a Patrick Stewart, il gigante della scena che ha dato un volto alla speranza

L’attore britannico si è spento a 86 anni. Dal teatro shakespeariano al Capitano Picard di Star Trek, fino al Professor X degli X-Men: una carriera straordinaria che ha attraversato generazioni, trasformando personaggi di fantasia in simboli universali di umanità, coraggio e inclusione.

Ci sono interpreti che entrano nella storia del cinema grazie a un ruolo. E poi ci sono artisti capaci di andare oltre lo schermo, diventando parte dell’immaginario collettivo. Sir Patrick Stewart apparteneva a questa seconda, ristretta categoria. L’attore britannico è morto il 28 ottobre 2026 a Los Angeles, all’età di 86 anni, dopo aver affrontato l’Alzheimer e la demenza a corpi di Lewy. La notizia è stata confermata dalla sua portavoce, suscitando profonda commozione tra gli appassionati di cinema, teatro, fantascienza e fumetti.

Con lui se ne va una delle voci più autorevoli e riconoscibili dello spettacolo internazionale, un interprete che ha saputo coniugare il rigore della formazione teatrale con la capacità di raggiungere un pubblico mondiale attraverso alcune delle saghe più amate della cultura pop.

Dal palcoscenico a Hollywood: il talento prima della celebrità

Nato il 13 luglio 1940 a Mirfield, nello Yorkshire occidentale, Patrick Stewart ha costruito le fondamenta della propria carriera sul palcoscenico. Prima di diventare un volto familiare per milioni di spettatori, ha dedicato anni al teatro classico, entrando nella Royal Shakespeare Company e misurandosi con alcuni dei personaggi più complessi della drammaturgia inglese.

Shakespeare non è stato soltanto una tappa della sua formazione, ma una componente essenziale del suo modo di recitare. La capacità di dare peso alle parole, la precisione dei gesti e il controllo della voce hanno accompagnato Stewart per tutta la carriera, contribuendo a rendere memorabili anche i ruoli più legati alla fantascienza e al cinema d’intrattenimento.

Il suo percorso ha dimostrato che il confine tra cultura alta e cultura popolare è spesso meno netto di quanto si immagini. Un attore formato sui grandi classici poteva conquistare il pubblico internazionale senza rinunciare alla profondità interpretativa e alla complessità dei personaggi.

Jean-Luc Picard, il capitano che ha fatto della ragione una forza

Per milioni di spettatori, Patrick Stewart resterà indissolubilmente legato a Jean-Luc Picard, il capitano dell’astronave Enterprise in Star Trek: The Next Generation.

Quando la serie debuttò nel 1987, Stewart aveva già alle spalle una solida esperienza teatrale, ma fu proprio questa produzione a trasformarlo in una star internazionale. Per sette stagioni, fino al 1994, il suo Picard incarnò un modello di leadership fondato sulla conoscenza, sulla responsabilità e sul dialogo.

In un genere spesso associato alle battaglie spaziali e alla tecnologia futuristica, Stewart seppe rendere centrale la dimensione morale del personaggio. Picard era un comandante capace di prendere decisioni difficili, ma anche un uomo disposto ad ascoltare, a interrogarsi e a riconoscere il valore dell’altro.

Il personaggio tornò successivamente sul grande schermo e, molti anni dopo, nella serie Star Trek: Picard, conclusasi nel 2023. La sua eredità resta quella di una fantascienza che non si limita a immaginare il futuro, ma utilizza mondi lontani per interrogare il presente.

Professor X: il volto umano degli X-Men

Per gli appassionati della Nona Arte, tuttavia, il nome di Patrick Stewart richiama immediatamente Charles Xavier, il Professor X, fondatore degli X-Men.

Quando il personaggio arrivò sul grande schermo con X-Men di Bryan Singer, nel 2000, Stewart sembrò incarnare una figura che molti lettori conoscevano già attraverso le tavole dei fumetti Marvel. Il suo sguardo, la voce profonda e l’autorevolezza naturale contribuirono a dare credibilità a un uomo dotato di straordinari poteri telepatici, ma soprattutto convinto che la convivenza tra esseri umani e mutanti fosse possibile.

Il Professor X non è un eroe tradizionale. La sua battaglia non si fonda soltanto sul confronto fisico con gli avversari, ma sulla convinzione che la conoscenza, l’educazione e il dialogo possano contrastare l’odio e la paura. In una saga costruita attorno alla discriminazione e all’emarginazione, Stewart diede al personaggio una dimensione profondamente umana.

La sua interpretazione accompagnò per anni l’evoluzione cinematografica degli X-Men, dimostrando come un personaggio nato sulle pagine dei fumetti potesse affrontare temi universali senza perdere la propria identità fantastica.

Il confronto con Magneto, interpretato da Ian McKellen, rappresentò uno degli elementi più significativi della saga: due uomini segnati dalla consapevolezza della persecuzione, ma divisi dalle risposte da dare a un mondo ostile. Il loro rapporto, fatto di amicizia, conflitto e rispetto reciproco, offrì alla serie una profondità che andava ben oltre lo spettacolo dei superpoteri.

Stewart ha interpretato Xavier in diversi capitoli cinematografici, compreso Logan del 2017, dove il personaggio ha assunto una dimensione più fragile e malinconica. Un’interpretazione intensa, capace di mostrare il prezzo del tempo e della vulnerabilità anche per chi, per decenni, era stato considerato una guida e un simbolo di speranza.

Quando il fumetto diventa racconto universale

La scomparsa di Patrick Stewart invita anche a riflettere sull’evoluzione del rapporto tra fumetti e cinema. Per molto tempo, i personaggi dei supereroi sono stati considerati soprattutto protagonisti di storie d’evasione. Le interpretazioni di attori come Stewart hanno contribuito a dimostrare che, dietro costumi, poteri e scenari fantastici, possono trovare spazio questioni profondamente reali.

Gli X-Men hanno raccontato la diversità, il pregiudizio e la ricerca di una convivenza possibile. Il Professor X, attraverso la sua fiducia nel dialogo, ha rappresentato una risposta alla violenza e alla discriminazione. Stewart ha saputo dare corpo a questi significati senza trasformare il personaggio in una semplice figura retorica.

È questa una delle ragioni per cui la sua interpretazione ha superato i confini del fandom. Non occorreva conoscere ogni dettaglio della mitologia Marvel per comprendere la sua battaglia: bastava riconoscere il desiderio di un mondo nel quale le differenze non diventassero una condanna.

Un’eredità che va oltre i personaggi iconici

Ridurre Patrick Stewart a Picard e al Professor X, tuttavia, significherebbe trascurare una carriera molto più ampia. Il teatro è rimasto una presenza costante nella sua vita artistica, insieme alle incursioni nel cinema, nella televisione e nella commedia. Nel 2010 è stato nominato cavaliere per i servizi resi alla recitazione.

Fuori dalla scena, Stewart sostenne inoltre iniziative contro la violenza domestica, legando parte del proprio impegno pubblico alla sensibilizzazione su un problema che conosceva anche attraverso la propria storia familiare. Un aspetto importante per comprendere l’uomo dietro le interpretazioni: la sensibilità verso la fragilità umana non apparteneva soltanto ai personaggi che portava sullo schermo.

La sua morte lascia un vuoto nel panorama artistico internazionale, ma il suo lavoro continuerà a parlare a spettatori di età diverse. Le nuove generazioni potranno scoprirlo attraverso le serie televisive, i film e le storie che hanno contribuito a definire l’immaginario contemporaneo.

Il saluto a una leggenda

Nel mondo dei fumetti e del cinema, l’immortalità assume spesso forme insolite. Può essere una vignetta conservata per anni, una scena che torna alla memoria oppure una frase pronunciata da un personaggio capace di accompagnarci per tutta la vita.

Patrick Stewart ha lasciato tutto questo. Ci ha regalato un capitano che cercava risposte prima di ricorrere alla forza e un professore che vedeva nella diversità una possibilità, non una minaccia. Due personaggi diversi, uniti dalla stessa fiducia nella ragione, nella dignità e nella capacità dell’essere umano di migliorarsi.

La sua voce non accompagnerà più nuove avventure, ma continuerà a risuonare nelle storie che ha contribuito a rendere indimenticabili.

Perché alcuni interpreti non si limitano a dare vita ai personaggi: finiscono per diventare parte della loro leggenda.

E quella di Sir Patrick Stewart continuerà a viaggiare, tra le stelle dell’Enterprise e i corridoi della scuola per giovani mutanti, nel luogo in cui il cinema incontra il fumetto e l’immaginazione diventa memoria collettiva.