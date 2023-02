Nella giornata il Paternò non è andato oltre lo 0-0 in una sfida molto delicata per la salvezza con il San Luca. La compagine rossoblu non è riuscita a sfruttare nel migliore dei modi l’iniziativa della società che ha portato allo stadio Falcone-Borsellino circa seicento tifosi.

Cronaca della partita

Il Paternò inizia nel migliore dei modi la partita creando già al 9’ con un colpo di testa di Diakhate ma il portiere calabrese blocca senza problemi. Tante timide occasioni ma i rossazzurri non creano problemi seri alla retroguardia avversaria. A fine primo tempo arriva la prima occasione per il San Luca ma senza impensierire l’estremo difensore Mittica. La ripresa inizia con i calabresi che si propongono in avanti ma in più circostanze il portiere siciliano si fa trovare pronto. Nei minuti finali ritorna a farsi avanti il Paternò con una azione dell’attaccante croato Ankovic che sbaglia un goal facile facile. Si conclude cosi il match con i rossazzurri che salgono a 18 punti ma rimangono sempre in penultima posizione.

Dichiarazioni post-partita

A fine partita il tecnico del Paternò Campanella ha risposto alla domande dei giornalisti. Di seguito le sue parole:

“Abbiamo da rimproverarci, oggi il Paternò non mi è piaciuto molto. Ci tenevamo molto a vincere questa partita, abbiamo avuto delle occasioni ma non siamo riusciti a mettere la palla dentro ma anche loro hanno avuto le loro opportunità con il nostro portiere che ha fatto due parate miracolose. Mi aspetto tanto da alcuni giocatori ma poi ti danno il minimo, di questo sono molto deluso. Da martedi si cambia registro, possono lamentarsi con chiunque, li metto da parte e non li faccio entrare nel campo perché certi atteggiamenti non piacciono”.