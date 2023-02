Il Paternò non vive una situazione facile visto il penultimo posto in classifica a quota 17. Il club rossoblu vuole ottenere l’obiettivo salvezza grazie anche al supporto dei tifosi. Proprio per questo è stata indetta un’iniziativa dalla società, per domenica contro il San Luca. Lo stadio Falcone-Borsellino riserverà l’ingresso gratis a tutti i tifosi. Di seguito il comunicato:

“Il Paternò Calcio, chiama Paternò, apre le porte alle scuole e alla città!

DOMENICA INGRESSO GRATUITO. Ore 15.

Il Paternò Calcio per celebrare questa domenica sportiva denominata “Il Paternò Calcio siamo tutti noi” invita tutti gli studenti delle Scuole di ogni ordine e grado di Paternò a riempire la Tribuna B del “Falcone-Borsellino”, per vivere un momento di aggregazione naturale e sociale, tifando per la squadra della propria città, e perché no, spingendola verso la vittoria.

Un appello che vogliamo rivolgere agli studenti ma anche ai dirigenti scolastici, ai professori, agli insegnati, ai familiari, perché il Paternò Calcio è patrimonio sportivo della nostra città.

Questa sarà soltanto la prima di una serie di attività a sfondo sociale di questo 2023, fortemente voluta dal sodalizio paternese che vuole fare avvicinare i propri cittadini alle manifestazioni sportive locali, fatte e organizzate con impegno e sacrificio.

Vi aspettiamo domenica alle ore 15 sulle gradinate dello stadio “Falcone-Borsellino” per una domenica di passione a tinte rossazzurre.

Tutti coloro che verranno allo stadio dovranno indossare qualcosa di rossazzurro, maglie, sciarpe e altro, così come ci insegnarono i nostri nonni quando il Paternò Calcio era un appuntamento imperdibile”.