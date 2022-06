Tra i tanti piatti prelibati estivi, l’immancabile “pasta con i taddi” o pasta con i tenerumi.

Una verdura non molto conosciuta al Nord Italia, in realtà non è altro che una parte della zucchina verde lunga, in particolare le foglie.

E’ un piatto caldo, che apparentemente può non sembrare particolarmente estivo. Ma in realtà il sapore e il profumo di questo piatto solletica il palato anche nelle giornate più afose. Certo, se mangiato vicino ad un condizionatore forse è meglio. Ma anche riposata questa pasta è davvero niente male.

Pochi ingredienti, ma tutti di stagione, meglio ancora se a km 0.

Come per ogni ricetta ne esistono tantissime variante, ma la tradizionale è sempre una e ce la propone la nostra Loredana Crisafi della Scuola di Cucina Myda di Catania.

Ingredienti

Taddi (tenerumi)

aglio

olio evo

polpa di pomodoro

sale e pepe

cacio cavallo

Procedimento

Pulire la verdura, lavarla bene e tagliarla grossolanamente. Rosolare in un tegame qualche spicchio d’aglio con olio evo. Aggiungere della polpa di pomodoro, salare e pepare. Inserire i tenerumi e farli insaporire bene. Coprire con dell’acqua e far cuocere a fiamma moderata per 20-25 minuti.

Aggiungere la pasta e proseguire la cottura a fiamma vivace. Completare con pepe macinato fresco, cubetti di cacio cavallo e un filo d’olio buono.

Se si preferisce asciutta: cuocere i tenerumi in acqua salata. Appena cotti scolarsi e tenere l’acqua di cottura da parte. In una padella, preparare della salsa di pomodoro. A piacere per un gusto più intenso aggiungere del concentrato. Inserire i tenerumi e far insaporire.

Cuocere la pasta nell’acqua di cottura dei tenerumi. Mantecare nella salsa i tenerumi e servire con caciocavallo o ricotta salata.