Parametri covid al limite, la Sicilia ad un passo dalla zona gialla.

«In Sicilia non siamo ancora in zona gialla, ma potremmo esserlo in qualunque momento, i parametri sono ai limiti, devo dare atto ai siciliani di avere rispettato le norme di sicurezza».

Le parole del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nel corso della conferenza stampa di fine anno a Palazzo d’Orleans che non fanno ben sperare. A quanto pare il numero dei positivi continua a crescere a dismisure abbattendo tutti gli standard previsti.

La Sicilia si avvicina sempre più alla zona gialla ed in qualunque momento

«Aumentano le prime dosi di vaccino, c’è un opera di conversione da parte di chi sembrava irriducibile. I nostri hub stanno lavorando con la possibilità di vaccinare quante più persone possibili», aggiunge Musumeci.

L’obiettivo sarebbe quello di vaccinare quante più persone possibile per scongiurare il proliferare dei contagi e, in caso di contagio, ridurre la necessità di ricovero.