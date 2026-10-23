“Diventare una potenza”, a Villa Ardizzone il colloquio tra Enzo Bianco e Paolo Gentiloni

Il futuro dell’Europa e i nuovi equilibri internazionali

“Diventare una potenza”, a Villa Ardizzone a Catania il colloquio tra Enzo Bianco e Paolo Gentiloni moderato dal giornalista Paolo Valentino, esperto di politiche comunitarie. L’evento è stato organizzato dal CerpMed – Centro Studi e Ricerche sulle Relazioni Pubbliche nel Mediterraneo.

Al centro il futuro dell’Europa, i nuovi equilibri internazionali e la necessità di rafforzare il ruolo politico del continente nello scenario globale.

Nel libro, l’ex Presidente del Consiglio e Commissario europeo sostiene una scelta di campo ben precisa, per un’Europa più forte e in marcia verso una nuova forma di integrazione federale capace di dare potenza e autonomia strategica all’Unione, in un equilibrio originale con gli Stati nazionali. “Perché, afferma Gentiloni, si può essere patrioti italiani ed europei”.

Paolo Gentiloni: «Rafforzare l’autonomia europea»

Il futuro dell’Europa e la sua capacità di affermarsi come protagonista sulla scena internazionale sono stati al centro dell’incontro che si è svolto a Villa Ardizzone, dove Enzo Bianco ha dialogato con Paolo Gentiloni sui temi di Diventare una potenza, l’ultimo libro dell’ex presidente del Consiglio e già commissario europeo agli Affari economici.

Un confronto che ha offerto l’occasione per approfondire le grandi trasformazioni geopolitiche in corso e interrogarsi sul ruolo che l’Unione europea è chiamata a svolgere in un mondo caratterizzato da nuove rivalità tra le potenze, tensioni internazionali e profondi cambiamenti negli equilibri economici e politici.

Enzo Bianco: un libro per comprendere punti di forza e debolezze dell’Europa

Al centro della riflessione, la necessità per l’Europa di superare una condizione di debolezza politica e di frammentazione, rafforzando la propria capacità di assumere decisioni comuni e di incidere concretamente sulle questioni globali. Sicurezza, competitività economica, autonomia strategica e difesa dei valori democratici rappresentano alcune delle sfide decisive per il futuro dell’Unione.

Nel dialogo con Gentiloni, Enzo Bianco ha accompagnato la riflessione sui temi del libro, dando vita a un confronto che ha intrecciato l’analisi dello scenario internazionale con le prospettive dell’integrazione europea e le responsabilità dell’Italia.

Occasione di approfondimento

L’incontro a Villa Ardizzone ha rappresentato un’occasione di approfondimento su questioni che riguardano direttamente il futuro dei cittadini europei e la capacità del continente di affrontare le sfide del presente. Il messaggio di fondo del confronto, in linea con il tema del volume, è la necessità di costruire un’Europa più forte, autorevole e consapevole del proprio ruolo, capace di trasformare il proprio peso economico e politico in una concreta capacità di azione internazionale.

Il ruolo dell’Unione europea tra Mediterraneo e scenario globale

Dice, tra l’altro, Gentiloni: “L’Europa è al centro del Mediterraneo e, in questo momento, si trova in una condizione particolare con la guerra in Ucraina e l’ostilità di Trump oltre a tante altre motivazioni che dovrebbero indurre i leader a rafforzare l’autonomia europea”. Aggiunge Enzo Bianco: “Paolo Gentiloni ha scritto un libro senza alcuna impostazione faziosa che fa veramente capire ai cittadini i punti di forza dell’Europa ma anche i punti di debolezza”.