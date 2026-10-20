“Diventare una potenza”, domani a Villa Ardizzone Enzo Bianco dialoga con Paolo Gentiloni sui temi del suo ultimo libro

Domani, mercoledì 21 ottobre 2026, alle ore 17,30, nei locali di Villa Ardizzone, viale Mario Rapisardi n. 114, Catania, Enzo Bianco dialogherà con Paolo Gentiloni sui temi contenuti nel suo ultimo libro “Diventare una potenza – Istruzioni per una rivoluzione europea”, edito da Rizzoli.

Modererà l’incontro il giornalista del Corriere della Sera, Paolo Valentino, esperto di politiche comunitarie.

Nel libro, l’ex Presidente del Consiglio e Commissario europeo sostiene una scelta di campo ben precisa, per un’Europa più forte e in marcia verso una nuova forma di integrazione federale capace di dare potenza e autonomia strategica all’Unione, in un equilibrio originale con gli Stati nazionali. “Perché, afferma Gentiloni, si può essere patrioti italiani ed europei”.

Enzo Bianco e Paolo Gentiloni saranno disponibili ad incontrare i giornalisti e rilasciare eventuali interviste prima della presentazione del libro, alle ore 16,30, sempre a Villa Ardizzone.