Palermo e Catania, notte da applausi: i rosanero volano in vetta, gli etnei calano il poker

Due vittorie dal peso specifico importante per il calcio siciliano. Nel lunedì sera del 7 settembre, Palermo e Catania rispondono presente e conquistano tre punti pesanti nei rispettivi campionati.

Al Renzo Barbera, il Palermo supera la Sampdoria per 3-1 e resta l’unica squadra a punteggio pieno dopo tre giornate di Serie B. Al Massimino, invece, il Catania travolge il Cosenza per 4-0, trova la prima vittoria stagionale e cancella lo zero dalla propria classifica.

Palermo, terza vittoria consecutiva e vetta solitaria

Davanti a oltre 33 mila spettatori, il Palermo parte con il piede sull’acceleratore e trova il vantaggio già al 9′. È Gabriel Strefezza a sbloccare la partita, finalizzando l’assist di Tommaso Augello.

La Sampdoria prova a reagire, ma i rosanero continuano a spingere e al 33′ arriva il raddoppio. È Joel Pohjanpalo a firmare il 2-0, dando al Palermo un margine importante prima dell’intervallo.

Nella ripresa la Samp riapre la partita. Al 63′ Lorenzo Insigne trova la rete che riporta i blucerchiati a una sola lunghezza e restituisce incertezza al finale.

Il Palermo deve così soffrire nella parte conclusiva della gara, ma riesce a resistere alla pressione degli ospiti. Poi, quando il match sembra ormai indirizzato verso un finale complicato, arriva il colpo del definitivo 3-1.

Al 94′ è Antonio Palumbo, servito da Dennis Johnsen, a chiudere i conti con una conclusione precisa sul secondo palo.

Per la squadra di Pippo Inzaghi è la terza vittoria consecutiva in campionato. Un percorso perfetto dopo le prime tre giornate e soprattutto una certezza: il Palermo è l’unica squadra della Serie B ancora a punteggio pieno.

Catania, il Massimino ritrova il sorriso

Se a Palermo si festeggia la vetta, a Catania si celebra soprattutto una risposta. Dopo le due sconfitte nelle prime due giornate, gli etnei avevano bisogno di una reazione e contro il Cosenza è arrivata nel modo più convincente possibile.

Il 4-0 finale racconta una partita dominata dal Catania, capace di trovare intensità, concretezza e continuità nell’arco dei novanta minuti.

La prima svolta arriva al 27′. Emanuele Cicerelli si presenta sul dischetto dopo il fallo di Iliev su Russo e non sbaglia: è l’1-0.

Il Cosenza prova a rimanere in partita, ma nella ripresa il Catania cambia definitivamente passo.

All’8′ della ripresa, cioè al 53′, arriva il raddoppio firmato da Emanuele Lunetta. Passano pochi minuti e al 61′ è Marco Russo a trovare la terza rete rossazzurra. La serata perfetta del Massimino viene completata all’85′, quando Lorenzo Insigne firma il suo primo gol con la maglia del Catania e mette il sigillo sul 4-0.

Il dato più importante, però, va oltre il risultato. Dopo due giornate difficili, la squadra di Emilio Longo ha mostrato una reazione che restituisce entusiasmo all’ambiente e soprattutto tre punti fondamentali per ripartire.

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