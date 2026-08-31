Calcio siciliane: Palermo vince sapendo soffrire, ancora a zero punti il Catania

Due partite, due storie completamente diverse. Il weekend del calcio siciliano regala un Palermo capace di soffrire, rimontare e trovare la vittoria nel finale e un Catania che, invece, incassa la seconda sconfitta consecutiva e resta ancora fermo a zero punti.

I rosanero espugnano il campo dell’Arezzo con un rocambolesco 3-2, deciso da Tommaso Augello al 94’, e conquistano la seconda vittoria nelle prime due giornate di Serie B. I rossazzurri, invece, cadono 2-0 contro il Monopoli al “San Nicola” di Bari, dopo una gara nella quale il buon approccio iniziale non è bastato a evitare un altro passo falso.

Palermo, tre punti al cardiopalma

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua dunque la propria marcia a punteggio pieno. Dopo il successo dell’esordio, arriva una vittoria ancora più significativa per il modo in cui è maturata.

Ad Arezzo i rosanero partono con personalità e trovano il vantaggio al 21’: Dennis Johnsen finalizza un’azione costruita sulla destra e porta avanti gli ospiti.

La squadra di Inzaghi sembra poter controllare la gara e nella ripresa trova anche il raddoppio. Al 55’ è Filippo Ranocchia a inventarsi una conclusione dalla distanza che si infila all’incrocio dei pali: una prodezza che porta il Palermo sul 2-0.

La partita, però, cambia completamente volto.

L’Arezzo reagisce e rimette tutto in equilibrio

Sotto di due reti, l’Arezzo non si arrende e trova rapidamente la forza per riaprire il confronto.

Al 60’ Pietro Cianci accorcia le distanze di testa, sfruttando un preciso suggerimento di Camillo Tavernelli. L’attaccante amaranto, già protagonista nella prima giornata, diventa ancora una volta decisivo nella reazione della formazione toscana.

Quattordici minuti più tardi arriva il pareggio: Tavernelli firma il 2-2 e completa una rimonta che sembrava difficilmente immaginabile soltanto pochi minuti prima.

Il Palermo rischia di perdere una partita che aveva avuto in mano per lunghi tratti. L’Arezzo prende fiducia, il pubblico spinge e la squadra di Bucchi sembra avere l’inerzia dalla propria parte.

Ma il Palermo dimostra di avere una qualità che può rivelarsi fondamentale nel corso della stagione: la capacità di non arrendersi.

Augello, la zampata che vale sei punti

Quando ormai il pareggio sembra scritto, arriva il colpo decisivo.

Al 94’ Tommaso Augello raccoglie un pallone al limite dell’area e lascia partire un sinistro potente e preciso che non lascia scampo al portiere dell’Arezzo.

È il 3-2 del Palermo. Una rete pesantissima, arrivata praticamente allo scadere, che permette ai rosanero di uscire dal “Città di Arezzo” con tre punti e soprattutto con la consapevolezza di aver superato una prova tutt’altro che semplice.

Il Palermo sale così a quota 6 punti e mantiene il passo delle squadre in vetta alla classifica. Per i rosanero è inoltre un avvio particolarmente significativo: non conquistavano le prime due partite di Serie B dalla stagione 1964/65.

Catania, seconda sconfitta e ancora zero punti

Se a Palermo si festeggia, a Catania il weekend lascia invece molte domande.

I rossazzurri di Emilio Longo cadono per 2-0 contro il Monopoli al “San Nicola” di Bari e incassano il secondo ko consecutivo in campionato, dopo quello casalingo contro l’Inter U23.

Il dato più pesante è inevitabilmente quello della classifica: dopo due giornate il Catania è ancora fermo a quota zero.

Eppure la partita era iniziata con qualche segnale incoraggiante.

Il Monopoli colpisce al primo errore

Nei primi minuti il Catania riesce a costruire alcune situazioni interessanti e sembra poter affrontare la gara con un atteggiamento diverso rispetto all’esordio.

Poi arriva l’episodio che cambia la partita.

Al 18’ Garritano porta avanti il Monopoli, approfittando di una palla persa dai rossazzurri in fase di costruzione. Il vantaggio dei padroni di casa incrina progressivamente le certezze del Catania, che perde ordine e lucidità.

La squadra di Longo fatica a trovare continuità nella manovra e soprattutto non riesce a trasformare le proprie iniziative in occasioni realmente pericolose.

Il Monopoli, invece, cresce con il passare dei minuti e trova spazi con maggiore facilità.

Greco chiude la partita

Nella ripresa il Catania prova a cambiare volto alla gara attraverso i cambi di Longo, ma il cambio di passo atteso non arriva.

Al 55’ il Monopoli raddoppia con l’ex rossazzurro Greco, autore della rete che porta i pugliesi sul 2-0 e rende ancora più complicata la serata degli etnei.

Il Catania tenta una reazione, ma le occasioni per riaprire davvero il confronto restano poche.

Leonardi ci prova di testa, Russo cerca la soluzione dalla distanza e nel recupero arriva anche un’altra situazione potenzialmente interessante, ma il Monopoli riesce a mantenere il controllo fino al fischio finale.

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